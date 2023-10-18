Гороскоп на 19 октября: чудесный день для планирования, встреч и знакомств

Астрологи советуют находить источники для вдохновения и следовать своим планам

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 октября, в котором рассказывает, какие сюрпризы обещают звезды представителям зодиакального круга и как астрологические рекомендации помогут сохранять бодрость в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

С приближением пятницы вы почувствуете упадок сил. Из-за усталости все может валиться из рук. Звезды рекомендуют уделить время самому себе и провести досуг в кругу семьи. Вылазка к природе также хорошо скажется на вашем настроении. Иногда можно дать себе отдых просто среди будних дней. К слову, у Овна карьера выйдет на новый уровень уже скоро.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот четверг сложится для вашего знака Зодиака прекрасно. Финансовые вопросы, которые долго не давали вам покоя, удастся с успехом закрыть. Звезды обещают подарки и новые источники заработка. Сегодня вы можете познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Звезды обещают внезапные встречи и спонтанные поездки 19 октября. Даже если вам придется отодвинуть планы, общение с коллегами и друзьями пойдет на пользу. В беседе с людьми вам могут открыться важные истины, которые благотворно повлияют на вашу модель поведения.

Рак (22 июня — 22 июля)

В этот четверг расположение небесных тел сулит вам удачу в решении финансовых задач. Рабочая обстановка будет напряженной, однако ваши способности спасут ситуацию и принесут положительные результаты. Стоит задуматься о материальном состоянии и определить несколько денежных целей на ближайшее будущее.

Лев (23 июля — 23 августа)

День может идти не по плану. Будьте готовы к неожиданным ситуациям и достаточно сложным обстоятельством. Однако трудности могут привести вас к новым возможностям и выгодным знакомствам. Прислушивайтесь к интуиции и внимательно слушайте собеседников в этот четверг.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Четверг будет насыщенным и динамичным. Сегодня ваши родные откроются с новой, к счастью, приятной стороны. Вы поймете, что всегда можете рассчитывать на свою семью. Общение с близкими и решение домашних вопросов займет едва ли не весь ваш день, но вы сможете выполнить все задуманное.

Весы (24 сентября — 23 октября)

День окажется не самым простым для вашего знака Зодиака. Уже почувствуется усталость, поэтому важно запастись терпением до наступления выходных. Не исключены конфликты, во время них вам не стоит поддаваться эмоциям. Хобби или общение с близкими поддержат ваше ментальное состояние.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Замечательный день, чтобы подумать о будущем. Астрологи советуют расписать планы как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. Настроиться на позитив помогут медитация или йога. Сегодня можно подвести итоги и определить дальнейшие цели.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды обещают вашему знаку Зодиака невероятно удачный день. Вы будете полны сил и бодрости. На работе начальство порадует приятной новостью, а коллеги окажут поддержку. Дело, которому вы решили посвятить свою жизнь, выйдет на новый уровень. Готовьтесь пожинать плоды своих трудов! Кстати, Стрельцу повезет в ноябре.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Четверг 19 октября будет полон забот и задач. Вы сможете провести много встреч и обрести полезные знакомства. На работе могут возникнуть конфликты, поэтому важно сохранять терпение и подключать дипломатические таланты. Выражайте свои мысли прямо, но и не отказывайтесь от компромиссов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот четверг фортуна будет вам улыбаться как в рабочих, так и в домашних вопросах. Есть шанс получить доброе известие, которое благоприятно повлияет на ваш доход и карьеру. Астрологи призывают верить в себе, помнить об опыте, который имеете, и строить планы.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Четверг окутает романтикой. Найдется время для совместного досуга с любимым человеком. Прогулка в парке, поход в кино, ужин в ресторане – выбирать вам. Не исключено, что сегодня ваша половинка порадует вас сюрпризом или подарком, о котором вы давно мечтали. Рыбам астрологи прогнозируют перемены в личной жизни.