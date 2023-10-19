Выбирают независимость, а не семью: названы вечные холостяки по знаку Зодиака

С мужчинами со знаками Близнецов, Стрельца и Водолея вряд ли удастся построить длительные отношения

По словам астрологов, с некоторыми знаками Зодиака сложно строить отношения. Другим же представителям зодиакального круга и вовсе не нужна семья, так как выше всего они ценят свою свободу и независимость.

Астрологи считают, что Близнецы, Стрелец и Водолей – это мужчины, которые вечно остаются холостяками. Об этом пишет City Magazine.

Близнецы

Независимый и свободолюбивый знак Зодиака. Близнецам нравится исследовать мир и знакомиться с новыми людьми. Брак часто воспринимают как ограничение свободы и потерю индивидуальности. Любят флирт, общение и разнообразие, которое получают с новыми любовными приключениями. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Стрелец

Огненный знак любит приключения, а брак считает слишком традиционным и рутинным. Стрельцу трудно представить себя в долгосрочном и стабильном союзе, подобную природу отношений они могут воспринять как ограничение их свободы. Гороскоп для Стрельца на сегодня – на сайте.

Водолей

Яркая и индивидуальная личность Водолея ценит свою независимость. Этот знак не хочет попадать в ловушку, которой он считает брак. Предан своим целям и видениям. Хочет идти по собственному пути, а не приспосабливаться к потребностям долгосрочных отношений. Гороскоп для Водолея – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи сулят изменения в личной жизни. До конца 2023 года эти люди могут обручиться.