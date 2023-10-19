Гороскоп на 20 октября: удача отвернется от самоуверенных, но последует за людьми не рисковыми

В эту пятницу будет проще найти компромисс с другими людьми

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Будет множество задач, и поэтому астрологи рекомендуют обдумать, что стоит сделать немедленно, а что можно отложить на будущее. Радует то, что принятие решений и изменение планов не будет вызывать особых трудностей, что поможет сэкономить время и сохранить хорошее настроение. У Овна карьера выйдет на новый уровень уже скоро.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Воздействие ночных светил нестабильно. Многие будут побуждать к смелым и импульсивным действиям. Тем не менее наилучшие результаты достигнуты будут благодаря самообладанию и избеганию прямых конфликтов. Накопившуюся агрессию можно направить в дела по дому или в творчество.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Возможно очень быстрое и динамичное развитие событий. Постарайтесь свести контакт с людьми, склонными к стереотипному мышлению, к минимуму. Не тратьте время на убеждение окружающих в своей правоте, это может оказаться пустой затеей.

Рак (22 июня — 22 июля)

Астрологи обещают в эту пятницу гармоничный и во многом успешный день. Если у вас много желаний и планов, используйте появившиеся возможности: ночные светила подарят много энергии, которую стоит направить на реализацию серьезных целей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь лечь спать раньше. Не пытайтесь сделать сразу все, что возможно. Спешка и многозадачность не приведут вас к успеху. Астрологи рекомендуют быть более осторожными в финансовых вопросах, так как существует риск попасть в обман.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Предоставляется прекрасная возможность для продуктивной работы и успешного бизнеса. Важно не позволить себе лениться, но и избегать чрезмерного переработки. Усталость может сделать вас более апатичными к вечеру, что может повлиять на ваше настроение и удачу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Под влиянием ночных светил вас может охватить импульсивность. Это означает, что в какой-то момент вы можете произнести слова или совершить действия, о которых в будущем пожалеете. Если хотите избежать проблем в отношениях, старайтесь сдерживать эгоизм.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологические влияния акцентируют внимание на ваши личные и профессиональные отношения. Если у вас были давние конфликты, в эту пятницу будет возможность найти компромисс или разорвать ненужные связи. Вторую половину дня можно посвятить встрече со старыми друзьями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Придется столкнуться с особыми вызовами. Важно не проявлять слабость перед своими противниками. Занятия домашними делами, включая уборку и ремонт, будут полезными. Встречи с близкими пройдут успешно, но стоит избегать неприятных тем разговоров, чтобы не вызвать конфликты. Кстати, Стрельцу повезет в ноябре 2023 года.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Необходимо принимать критику со стороны окружающих более объективно, так как в ней можно найти полезные замечания. Этот день может быть сложным для тех, кто излишне уверен в себе, поэтому важно помнить, что спешка и неосторожность могут нанести вред.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Влияние ночных светил может придать вам дополнительную импульсивность, что может негативно сказаться на ваших взаимоотношениях с другими людьми. Астрологи рекомендуют не проявлять агрессию к своим близким и не реагировать слишком остро на критику со стороны руководство и коллег.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Открывается прекрасная возможность для проявления любви и романтики. Ключом к удаче станет умение достигать компромиссов. Астрологи советуют подавать окружающим только светлую и добрую сторону вашей души, иначе рискуете столкнуться с агрессией и негативными эмоциями. Рыбам астрологи прогнозируют перемены в личной жизни.