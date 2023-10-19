Готовьтесь к свадьбе: эти знаки Зодиака поженятся в следующем году

Несколько зодиакальных представителей уже в 2024 году могут оказаться в новом семейном статусе

Пока астрологи обещают новый этап в личной жизни некоторым знакам Зодиака, других зодиакальных представителей ожидает женитьба. Бракосочетание может произойти уже в следующем году.

По словам астрологов, в любовном гороскоп на 2024 год звезды обещают свадьбу шестерым знакам Зодиака. Об этом пишет Knowinsiders.

Овен

Авантюрный огненный знак Зодиака в будущем году захочет изменений в личной жизни, да еще каких — свадьбы. Наконец-то кроме работы Овен научиться находить время для отношений и будет готов взять на себя семейные обязательства. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

Телец

Вступая в брак Телец получит то, о чем мечтает – надежность и стабильность. Земной знак с радостью возьмет ответственность за семью, будет стараться ради гармонии и стабильности в отношениях. Свадьба Тельца будет пышной и роскошной. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Рак

Заботливый Рак в 2024 году будет готов к признанию и новому этапу в отношениях с партнером. Этот знак Зодиака сделает все, чтобы создать дом своей мечты. Свадьба возможна, по словам астрологов, весной или поздней осенью. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Дева

Вы найдете того, кто вам нужен. Нет причин откладывать бракосочетание, в 2024 году звезды сложатся в вашу пользу. Скорее всего, Дева спланирует каждую мелочь, чтобы свадьба прошла идеально. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Скорпион

Привлекательный и страстный Скорпион станет для кого-то лучшим спутником жизни. Именно в следующем году астрологи прогнозируют вашему знаку развитие истории любви и проведения прекрасной свадебной церемонии. Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

Козерог

В 2024 году вы сможете найти баланс между карьерой и любовью. Найдется место и вашим амбициям, и романтике. Не исключено, что брак будет быстрым, однако от этого не менее счастливым. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака часто попадают в любовные треугольники. По словам астрологов, отношения с этими людьми строить непросто.