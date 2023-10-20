Месяц будет не из простых: трем знакам Зодиака звезды сулят трудности в ноябре

Близнецы, Дева и Водолей в конце осени могут столкнуться с неприятностями

В ноябре 2023 года некоторым знакам Зодиака очень повезет, другим же представителям зодиакального круга рассчитывать на благосклонность звезд не стоит. Не исключены трудности и проблемы, в том числе финансового характера.

По словам астролога, самый сложный гороскоп в ноябре ожидается для трех знаков Зодиака – Близнецов, Дев и Водолеев. Об этом пишет Knowinsiders.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Ноябрьское лунное затмение принесет потрясения. Возможны изменения как в профессиональных делах, так и в личной жизни. Финансовые трудности, к сожалению, тоже возможны. Однако не волнуйтесь: со временем прибыль вернется на прежний уровень. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В ноябре вам придется выйти за пределы своей зоны комфорта и расширить финансовые горизонты, денег не всегда будет хватать. В ноябре вы задумаетесь над своими убеждениями, поняв, что многие из них не соответствуют действительности. Гороскоп для Дев на сегодня – на сайте.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Период затмений будет непростым для вашего знака Зодиака. Звезды предвещают конфликты в семейной жизни. Возможны перемены на работе. В материальных делах, по словам астрологов, могут возникнуть трудности, так что будьте готовы к этому. Гороскоп для Водолея на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака астрологи сулят свадьбу в новом году. В любви повезет не всем.