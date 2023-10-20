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Гороскоп на 21 октября: отличный день, чтобы начать все с чистого листа и ремонт в доме

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 октября 2023 года. Фото Getty Images

В эту субботу можно и даже нужно искать для себя выгоду

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день особенно актуальными станут финансовые и карьерные вопросы. Следует ожидать быстрого развития событий. В сложных ситуациях рекомендуется обратиться за советом к окружающим, так как существует большая вероятность установления полезных связей.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В эту субботу могут возникать неожиданные ситуации, и ваши планы могут нарушиться. Не паникуйте заранее. Помните, что неудачи в одной сфере жизни могут привести к неожиданным положительным изменениям в другой. Вечер проведите в уединении с природой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятное положение ночных светил поможет встретить на своем пути важного человека, который сможет поддержать вас своими действиями или словами и вернуть вам уверенность в себе. Это может быть ваша потенциальная вторая половинка или будущий близкий друг. Близнецам сулят трудности в ноябре.

Рак (22 июня — 22 июля)

Стоит избегать участия в коллективной работе и уделить больше внимания личным делам. Этот день прекрасно подходит для обучения и приобретения новых знаний. Также полезно будет физическая работа или возможность отправиться в рабочую командировку. Раки могут пожениться в 2024 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Многие могут столкнуться с драматическими событиями в жизни своих близких или быть свидетелями социальных конфликтов. Однако не стоит волноваться и впадать в панику. Чаще всего, простое предварительное планирование может помочь избежать возможных проблем.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Отличное время, чтобы начать ремонт, переставить мебель и заняться домашними делами. Этот день также подходит для самообразования, чтения книг, обмена опытом с другими. Путешествия и изменение обстановки положительно скажутся на вашем настроении.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Запишитесь на курсы, изучайте новую информацию и давайте своим мыслям вольно блуждать. Это поможет активизировать скрытые резервы вашей психики, и ваши мысли начнут строить мосты к местам, где вы ощущаете себя счастливыми и в благополучии.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Этот день предоставляет возможность искать выгоду для себя, будь то скидки в магазинах или помощь от коллег и близких. Не стесняйтесь принимать бескорыстную поддержку, но не забывайте выразить благодарность в ответ и проявить тактичность.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стоит заранее запланировать активные мероприятия на этот день. Ваши рабочие проекты, обещания и вопросы в семье могут вызвать напряжение, поэтому будьте готовы к непониманию и обидам. Важно не забывать и о своих собственных интересах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи предсказывают успешное разрешение конфликтов внутри семьи. Этот день предоставляет отличную возможность укрепить гармонию в семейных отношениях. Время, проведенное вместе, и совместные занятия принесут положительные эмоции и укрепят связи. Козерог — самый щедрый знак Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это день, который предоставляет отличную возможность для поездок и увеличения активности. Также ценно время, проведенное в разработке планов и размышлении о будущем и перспективах. В сфере отношений можно рассмотреть возможность начать все с чистого листа.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Это прекрасный день для саморефлексии. Можно погрузиться в прошлое и попытаться выявить причины своих ошибок. Важно не упустить из виду детали. В сфере работы и бизнеса возможны неожиданные изменения. Весьма подходящий момент для занятий спортом.

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