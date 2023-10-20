Прибыль и романтическая встреча: конец 2023 года порадует два знака Зодиака

Рак и Рыбы могут ожидать приятных событий уже в ближайшие месяцы

Окончание текущего года, по словам астрологов, станет новым этапом в карьере некоторых знаков Зодиака. Двум же представителям зодиакального круга повезет и в любви, и с деньгами.

Астрологи называют два знака Зодиака – везунчика последних месяцев 2023 года. Ими оказались люди, рожденные под созвездиями Рака и Рыб, пишет City Magazine.

Рак

Если в начале осени вы могли столкнуться с проблемами, в том числе в работе, то впереди вас ожидает радостное будущее. Звезды преподнесли вам препятствия, которые позволят вырасти над собой. Ваши усилия увенчаются успехом. Не исключено, что уже вскоре вы получите новую должность или повышение зарплаты. Ваше финансовое положение улучшится, что позволит сохранять стабильность. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Рыбы

Расположение небесных тел обещает вам удачу, особенно чудесно будет складываться личная жизнь. Одинокие люди получат шанс на романтическую встречу. Знакомство, вполне вероятно, перерастет в роман. Уже существующие пары будут не менее счастливы, почувствуют в своем союзе доверие и понимание, перейдут на новый уровень эмоциональной близости. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может пожениться уже в следующем году. Астрологи назвали несколько знаков Зодиака, чей семейный статус изменится.