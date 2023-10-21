Сразу у трех знаков Зодиака на неделе начнется белая полоса в жизни

Представители этих знаков будут такими же счастливыми и расслабленными, как этот котик

Конец октября в 2023 году в целом будет довольно тяжелым, однако сразу трем знакам Зодиака он принесет море радости и счастья.

Этими знаками являются Рак, Водолей и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, который был составлен на неделю с 23 по 29 октября включительно.

Ракам выпал Туз жезлов

Этот туз предсказывает зарождение чего-то нового и позитивного в Вашей жизни, — это может быть как зарождение чувств, так и зарождение идеи, цели, нового дела. Также в ближайшие дни Вам может сопутствовать удача и появятся какие-то деньги.

Водолеям выпал Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы встретите кого-то особенного

Рыбам выпала перевернутая Десятка мечей

Обычно это карта полного провала, однако в перевернутом виде она обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. Вскоре трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

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