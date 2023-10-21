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Гороскоп на 22 октября: хороший день, чтобы не перезагружать себя и порадоваться шопингу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября 2023 года. Фото Getty Images

Это воскресенье принесет ясность в мыслях и свежие ощущения

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день все будет идти гладко, даже без особых усилий. Это отлично, потому что беспокойства о будущем могут отвлечь ваше внимание. Астрологи советуют сосредоточиться на важных задачах и избегать сомнений, тогда все будет идти удачно.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Важно быть откровенными с окружающими. Ночные светила расположены не наилучшим образом, поэтому любые конфликты и неуважительное поведение могут перерасти в серьезные противоречия. Есть и положительные стороны: улучшится память и способность к анализу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В такой день не рекомендуется просто сидеть на месте. Застойная энергия может привести к апатии. Астрологи советуют добавить больше активности в это воскресенье, включая поездки, пешеходные прогулки, общение и другие динамичные занятия. Близнецам сулят трудности в ноябре.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила в этот день не на вашей стороне. Астрологи предупреждают о возможных проявлениях ревности. В отношениях могут возникнуть недоразумения, конфликты и ссоры. Лучше воздерживаться от критики и не мешать любимым людям. Раки могут пожениться в 2024 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила улучшат вашу память и концентрацию внимания. Вы можете заняться приобретением новых знаний, обменом опытом, подготовиться к экзаменам. Чтобы избежать неприятностей и усталости, лучше менять вид задач и не заниматься одним делом весь день.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Многим срочно потребуется отдых и спокойствие. Важно умело сочетать рабочие дела с временем для расслабления. Вечером лучше воздержаться от дополнительных рабочих обязанностей, иначе возможно переутомление, которое может перейти в полное истощение энергии.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день стоит быть осторожными с избыточными активностями. Важно уметь своевременно прекратить споры и сделать перерыв в работе, если необходимо. Если кто-то попытается вас втянуть в конфликт, лучше сохранить спокойствие и не реагировать. Это идеальное время для монотонной и спокойной работы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Следует позаботиться о своем здоровье. Не переживайте из-за мелочей, избегайте переутомления и не перегружайте себя. Этот день отлично подходит для профилактических мер и заботы о собственном благополучии. Все важные начинания лучше отложить и заниматься тем, что требуется в данный момент больше всего.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы почувствуете ясность в мыслях и новые впечатления. Многие ощутят желание перемен. Это знак, что Вселенная предоставляет возможность избавиться от старых мыслей и установок, избыточных связей и привычек, которые уже не актуальны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Недоброжелатели могут попытаться вызвать конфликты. Однако важно оставаться спокойными и невозмутимыми, избегать участия в конфликтах. Стремитесь к умеренности — не переусердствуйте, не берите на себя слишком много обязанностей. Козерог — самый щедрый знак Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это отличное время для обновления своего внешнего облика. Вы можете приобрести новую одежду и изменить свою прическу. Кроме того, полезно провести изменения внутри себя, заняться духовными практиками. Вечером стоит хорошо отдохнуть.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не следует делиться своими планами с другими, чтобы избежать возможности сглазить свой успех. Полезно хранить свои мысли в секрете, так как счастье часто ценит тишину. Ночные светила поддержат вас в решении самых актуальных проблем. Вечером можно отправиться в магазины и порадовать себя покупками.

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