Финансовый гороскоп Таро на неделю: Ракам лучше отложить дела, а Рыб ждут новые возможности

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Конец октября в 2023 году принесет довольно много различных неприятностей, импульсивных трат, плохого настроения и проблем на работе, однако некоторые все же смогут продвинуться на пути к материальному благополучию.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Четверка кубков

Карта говорит, что после периода застоя у Вас может открыться второе дыхание, появятся силы налаживать дела. Насколько это получится, — покажет время.

Телец — перевернутая Смерть

В этом положении карта указывает, что есть какие-то препятствия на пути к успеху в финансовом плане. Постарайтесь переосмыслить траты и доходы.

Близнецы — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Рак — Двойка мечей

В скором времени у Вас могут возникнуть конфликты и расхождения с кем-то в финансовых и деловых вопросах, также могут задержаться выплаты. Отложите важные дела, если это возможно, а если нет, — то тщательно читайте все бумаги прежде чем подписывать, возможны подводные камни.

Лев — Повешенный

Вас в скором времени может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Дева — перевернутый Король мечей

На следующей неделе Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что может обернуться проблемами в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.

Весы — Тройка жезлов

Эта карта называется Владыкой утвержденной силы, и она обещает стабильность и процветание. Скоро Ваши финансовые дела могут улучшиться, также это время будет благоприятным для решения материальных вопросов, в частности, касательно строительства и покупки недвижимости.

Скорпион — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Стрелец — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Козерог — Шут

Какие деньги могут быть у Дурака? Деньги его не любят, но ему и без них нормально живется. Постарайтесь отвлечься от материального. В делах все может быть не очень, возможно придется сменить место жительства, но Вы с этим справитесь.

Водолей — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что в ближайшее время Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Рыбы — Звезда

Эта карта прогнозирует появление новых возможностей для развития и заработка, реализацию надежд и ожиданий.

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