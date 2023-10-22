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Гороскоп на 23 октября: удача улыбнется в любви общительным, а в работе успех ожидает смелых

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября 2023 года. Фото Getty Images

Пришло время показать миру свой оптимизм и доброту

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь справиться с агрессией и нервозностью. Ночные светила могут побуждать вас к негативным эмоциям, но если вы окружитесь приятными людьми и уделите время своим любимым хобби вечером, они не смогут вас подавить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Ночные светила поощряют вас к развитию самостоятельности. Зависимость от окружающих может мешать в поиске счастья. В сфере любви удача улыбается тем, кто открыт и общителен. В работе успех ожидает тех, кто ответственен и целеустремлен.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не рекомендуется тратить деньги на вещи, ценность которых сомнительна. Вечером вы можете пожалеть о своих решениях. С астрологической точки зрения, важно быть отзывчивым в общении с близкими, так как вас могут попросить о помощи. Близнецам сулят трудности в ноябре.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила преподносят хорошие новости: если в последнее время у вас возникли финансовые трудности, в этот день появится возможность придумать эффективное решение, которое улучшит ваше финансовое положение. Гороскоп предвещает приятные изменения благодаря перспективному плану. Раки могут пожениться в 2024 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот понедельник Львам может представиться возможность познать нечто новое и непривычное под влиянием ночных светил. Даже если это окажется вызовом, не унывайте, так как это отличная возможность учиться и расти. Вечер подходит для любви, флирта, романтики.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Благодаря расположению ночных светил, финансовая сфера предвещает вам успехи. В амурной сфере также намечаются радостные моменты, и Девы станут более привлекательными для противоположного пола. Рекомендуется уделить вечер домашним делам.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот день подходит для тех, кто готов изменить свой образ жизни, попрощаться с вредными привычками или завершить взаимодействие с токсичными людьми. Возможны также успешные шаги по карьерной лестнице и разрешение внутренних проблем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день существует риск оказаться на задворках даже в областях, где вы считаете себя экспертом. Важно оставаться открытыми к разным точкам зрения и не считать свою позицию единственно верной. Вечер подходит для духовных поисков и практики медитации.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В сфере работы и бизнеса могут возникнуть некоторые сложности, но в любовных отношениях вас ожидает удача. Лучше не тратить время на споры, а сосредоточиться на чем-то полезном. Открытость и доверие в отношениях с партнером помогут достичь взаимопонимания.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В деловой и финансовой сфере вы можете столкнуться с сильным сопротивлением со стороны недоброжелателей, но в любви можно найти утешение. Если нет второй половинки, то флирт может быть приятным развлечением. Также вы можете насладиться уединением с хорошей книгой. Козерог — самый щедрый знак Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В этот день, возможно, вы встретите свою вторую половинку или просто интересного человека. Те, кто уже состоит в отношениях, смогут разрешить разногласия и достичь долгожданного компромисса. В общем, открываются новые возможности, но будьте бдительны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Пришло время проявить свою жизнерадостность, оптимизм и доброту перед миром. Этот настрой будет полезен в любых новых начинаниях. Астрологи советуют тщательно прорабатывать планы и избегать их внезапных изменений. В области любви могут возникнуть незначительные неприятности.

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