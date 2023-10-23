Жизнь двух знаков Зодиака перевернется с ног на голову до конца месяца
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К счастью, перемены эти будут в радость
Последняя неделя октября в 2023 году ознаменуется серьезными переменами в жизни сразу двух знаков Зодиака, — возможно, именно сейчас закончится тяжелый период в их жизнях.
Речь идет о таких знаках как Близнецы и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 23 по 29 октября включительно.
Близнецам выпада перевернутая Башня
Для Вас наступило время настоящих перемен. В прямом положении карта предупреждает про серьезные, неожиданные и возможно даже болезненные перемены, однако в нашем случае карта выпала перевернутой, что говорит о том, что перемены давно назрели, Вы к ним готовы и сможете принять их.
Рыбам выпала перевернутая Десятка мечей
Обычно это карта окончательных потерь и самого "дна" в жизни, но в перевернутом положении она говорит, что Вы из этого "дна" наконец сможете начать выбираться. Худшее уже позади, скоро может появиться свет в конце тоннеля, трудности отступят, а удача вновь повернется к Вам лицом.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег на этой неделе.