Жизнь двух знаков Зодиака перевернется с ног на голову до конца месяца

К счастью, перемены эти будут в радость

Последняя неделя октября в 2023 году ознаменуется серьезными переменами в жизни сразу двух знаков Зодиака, — возможно, именно сейчас закончится тяжелый период в их жизнях.

Речь идет о таких знаках как Близнецы и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 23 по 29 октября включительно.

Близнецам выпада перевернутая Башня

Для Вас наступило время настоящих перемен. В прямом положении карта предупреждает про серьезные, неожиданные и возможно даже болезненные перемены, однако в нашем случае карта выпала перевернутой, что говорит о том, что перемены давно назрели, Вы к ним готовы и сможете принять их.

Рыбам выпала перевернутая Десятка мечей

Обычно это карта окончательных потерь и самого "дна" в жизни, но в перевернутом положении она говорит, что Вы из этого "дна" наконец сможете начать выбираться. Худшее уже позади, скоро может появиться свет в конце тоннеля, трудности отступят, а удача вновь повернется к Вам лицом.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег на этой неделе.