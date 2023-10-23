Не стоит им доверять: названы главные лицемеры по знаку Зодиака

Этим зодиакальным представителям просто так верить нельзя

Астрологи называют некоторые знаки Зодиака астрологическими хамелеонами. Пять из 12 зодиакальных представителей и вовсе считаются главными лицемерами.

По словам астрологов, самые лицемерные знаки Зодиака — Овен, Лев, Близнецы, Рыбы и Весы. Об этом передает Knowinsiders.

Весы

Одержимы балансом, поэтому готовы делать и говорить что угодно, чтобы сохранить мир и счастье со всеми, особенно на рабочем месте. Весы не будут высказывать собственное мнение, зато без труда изобразят заинтересованность. Гороскоп для Весов на сегодня – на сайте.

Рыбы

Очень быстро адаптируются, легко понимают эмоции другого человека и выражают сочувствие. Рыбам нравится доставлять людям удовольствие. Часто держатся подальше от конфликтов. С легкостью добавляют выдуманные детали в правдивую историю. Гороскоп для Рыб на сегодня – на сайте.

Близнецы

У этого знака репутация двуличного человека и сплетника. С помощью ложи могут адаптироваться к ситуации. Разбалтывают чужие секреты, чтобы завести связи. Иногда могут преувеличивать лишь потому, что хотят сделать историю более интересной. Гороскоп для Близнецов на сегодня – на сайте.

Лев

Любит внимание. Умеет притворяться, лишь бы добиться восхищения и собственной выгоды. Нелегко признают свою вину. Астрологи не советуют доверять этому знаку. Гороскоп для Льва на сегодня – на сайте.

Овен

Этот знак может врать, чтобы скрыть свои слабости и показать себя. Вспыльчивый и эгоистичный характер часто приводит к сомнительному поведению. Астрологи нередко называют этот знак фальшивым. Гороскоп для Овна на сегодня – на сайте.

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