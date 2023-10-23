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Гороскоп на 24 октября: в этот день полезно совершить покупки и выйти из зоны комфорта

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 октября 2023 года. Фото Getty Images

В этот вторник не желательно заниматься самокопаниями

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День может принести с собой неприятные и необратимые события. Ночные светила будут сильно оказывать влияние на вашу жизнь. Их энергетика может негативно сказаться на вашем настроении и финансах. Рекомендуется воздерживаться от покупок и конфликтов.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Не стоит унывать, так как после каждой трудности следует успех. Астрологи советуют сосредоточиться на качестве выполняемой работы, независимо от ее характера. В случае кризиса, возможно, потребуется опустить гордость, чтобы найти "второе дыхание".

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В текущих делах моменты удачи будут чередоваться с перерывами, внутренними препятствиями и невидимыми барьерами. Возможно, ограничения больше выдуманы, чем реальны. Астрологи советуют спокойно разобраться в причинах неудач и не менять направление. Близнецам сулят трудности в ноябре.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ночные светила не слишком благосклонны, поэтому целесообразно сосредоточиться на простых делах. Вы можете заняться домашними делами, уборкой или просто отдохнуть и почитать книгу, расслабившись и пообщавшись с близкими. Раки могут пожениться в 2024 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Постарайтесь провести больше времени в компании друзей и близких. Самоизоляция и постоянные размышления о работе могут вызвать стресс, а сложные задачи, возможно, не удастся решить сразу. Лучше взяться за что-то более простое и понятное. Полезно также совершить покупки и выйти на свежий воздух.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Посвятите больше внимания своему внешнему облику и поддерживайте опрятный вид, даже если у вас нет важных мероприятий или встреч. Хороший внешний вид всегда будет вам в пользу, помогая создавать положительное впечатление на нужных людей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Отличный день для того, чтобы выйти за пределы своей зоны комфорта. Вы можете избавиться от вредных привычек и стремиться к успеху. Ночные светила находятся в благоприятном положении, что обещает вам удачу. В области любви, особенно если вы ищете свою вторую половинку, проявляйте настойчивость.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи предупреждают о негативном воздействии ночных светил. Опасность заключается в том, что вы можете поддаться иллюзиям и самообману, что впоследствии может вызвать разочарование. Важно сохранить спокойствие и ясность ума.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит грустить или заниматься самокритикой. Забудьте о неудачах, так как ночные светила благосклонны к вам. Этот день может быть приятным и продуктивным, особенно если вы не будете искать виноватых в своих неудачах. Не стоит уходить от активных событий и оставаться в зоне комфорта.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не самое подходящее время для перемен. Астрологи советуют делать то, что вы знаете и что обещает быстрые результаты. Напряженные астрологические аспекты могут усложнить ваши отношения с близкими, руководством и другими важными людьми, а также создать новые трудности. Козерог — самый щедрый знак Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ночные светила стремятся придать вам больше привлекательности в глазах противоположного пола. Это может помочь одиноким людям найти свою вторую половинку. Однако тем, кто уже в отношениях, следует быть осторожными, так как возникающая ревность может создать неприятности. Тем не менее это идеальное время для новых начинаний.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Самым лучшим средством от всех бед будет активная деятельность. Даже если в этот день выходной, не стоит проводить его на диване, так как бездействие принесет только грусть и негативные мысли. Чтобы добиться лучших результатов, лучше направить энергию в различные сферы жизни.

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