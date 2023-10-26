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Гороскоп на 27 октября: хороший день, чтобы помириться с любимыми или отправиться на шопинг

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября 2023 года Новость обновлена 27 октября 2023, 08:26
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября 2023 года. Фото Getty Images

Многим эта пятница может подарить склонность к авантюрам

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Старайтесь обнаружить в себе силы для того, чтобы извиниться за свои предыдущие ошибки, когда это необходимо. Окружающие начнут вас больше уважать. Вечер отлично подходит для романтических свиданий и общения с давними друзьями.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день в выигрыше окажется тот, кто способен с горячностью заниматься важными делами. Проявление интереса в настоящее время является наилучшим способом адаптации к изменяющимся обстоятельствам жизни. Это поможет не только приспособиться к реалиям, но и заткнуть критиков.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта пятница — прекрасное время для приобретения дорогих вещей, а также для завершения ранее начатых проектов. Начните двигаться к своей цели, чтобы успеть выполнить дела, которые нельзя больше откладывать. Возможно, вам придут новые интересные идеи. Близнецам сулят трудности в ноябре.

Рак (22 июня — 22 июля)

День будет характеризоваться деструктивной и вялой энергией в отношениях. Это время для накопления энергии, скорее чем для романтических подвигов. Астрологи советуют уделить внимание улучшению и укреплению отношений в паре. Благоприятное время для партнеров, находящихся в конфликте: появится шанс на примирение. Раки могут пожениться в 2024 году.

Лев (23 июля — 23 августа)

Не следует жертвовать любовью из-за работы, но и пренебрегать работой из-за любви тоже не стоит. Лучше всего найти золотую середину. Серьезные физические нагрузки могут быть не очень полезными, вместо этого предпочтительны прогулки, легкие пробежки или катание на велосипеде.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Стоит уделить внимание сложным задачам и актуальным вопросам, связанным с безопасностью, последствиями решений и изменениями, а также эффективному распределению нагрузок. Разумно избегать открытых конфликтов, поскольку враги могут представлять опасность, а результаты споров могут быть непредсказуемыми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Важно избегать лени и бесцельного расходования энергии. Несмотря на сложность дня, проблемы необходимо решительно и настойчиво преодолевать. Возможно, вы почувствуете последствия недавно принятых решений. Стоит сосредотачивать усилия на укреплении и защите своих позиций, а не на конкуренции.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи считают, что этот день имеет особое значение для людей вашего знака Зодиака, и могут произойти важные встречи. Это также момент для размышлений о возможной смене рабочей деятельности. Главное — сохранять спокойствие и быть готовыми к неожиданностям.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Для амбициозных людей это отличное время, так как поддержка ночных светил будет с ними. Звезды благоприятно расположились в сфере карьеры, что говорит о возможности достижения успехов в деловой сфере. Здесь можно приступать к новым проектам, записываться на собеседования и реализовывать профессиональные мечты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот день подходит для финансовых операций, открытия новых банковских счетов и совершения дорогостоящих покупок. Однако творческим личностям следует быть осторожными, чтобы избежать излишней откровенности в отношениях, которая может привести к нежелательным последствиям. Козерог — самый щедрый знак Зодиака.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Пришло время внимательно прислушиваться к советам близких, которые могут оказаться полезными в разных сферах жизни. Астрологи советуют преодолевать ревность и не стеснять близких в их поступках, позволяя им чувствовать себя свободными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Многие могут почувствовать в себе стремление к приключениям и сильное желание изменить что-то в своей судьбе. Эту энергию стоит направить в позитивное русло: способность к подъему и готовность разумно рисковать могут принести успех как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

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