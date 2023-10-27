Гороскоп Таро на неделю: Львов ждет подъем в делах, а Скорпионов - внезапное несчастье

В ближайшее время практически всех будут заботить деньги

Первые дни ноября в 2023 году очень многим могут принести неприятные сюрпризы, конфликты, финансовые потери, однако у некоторых наоборот удастся обрести гармонию и улучшить свои дела.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Овен — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас ближайшая неделя. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Телец — Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Она говорит, что ближайшее время будет благотворным для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Близнецы — перевернутый Рыцарь пентаклей

Вас могут ждать различные финансовые неприятности — импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Рак — перевернутая Десятка пентаклей

В ближайшее время Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Лев — Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Дева — перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит.

Весы — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, Вас скоро могут ждать малоприятные сюрпризы.

Скорпион — перевернутая Пятерка мечей

Эта карта еще называется "Владыка поражения", и она предупреждает, что скоро у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Стрелец — перевернутая Девятка кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы возможно не цените свой успех и достижения, и впустую растрачиваете деньги ради мимолетных удовольствий.

Козерог — перевернутая Тройка жезлов

Вскоре у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Водолей — перевернутая Смерть

Обычно эта карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и начале нового этапа. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Рыбы — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.