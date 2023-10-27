Каким знакам китайского гороскопа повезет в год Дракона: есть только пять везунчиков

Мифическое существо будет благосклонных к нескольким представителям восточной астрологии

Следующий год, 2024-й, пройдет под покровительством Деревянного Дракона, как гласит восточная астротрадиция. Это непростое животное принесет удачу только избранным.

По словам астрологов, в год Дракона, который начнется 10 февраля, повезет пяти знакам китайского гороскопа – Козе, Тигру, Обезьяне, Собаке и Змее. Об этом пишет Knowinsiders.

Коза

Год Дракона будет удачным и хорошим. Ваш интеллект и умения помогут легко справиться с работой и преодолеть трудности. В 2024 году вы встретите много замечательных людей. Инвестиции в бизнес обещают вашему знаку богатство.

Тигр

Ожидайте процветающий во всех аспектах год. Дракон принесет вам высокий заработок и поддержку людей. Все ваши планы успешно реализуются. Смело начинайте бизнес с нуля или занимайте руководящую должность.

Обезьяна

Фортуна будет оставаться рядом с вашим знаком в течение всего следующего года. Готовьтесь получать выгодные предложения и удачные возможности. Вашего энтузиазма хватит на исполнения всех желаний в год Дракона.

Собака

Китайский гороскоп сулит вам перемены в бизнесе и потоки удачи. Рожденным в год Собаки в 2024 году очень повезет. Вы сможете заработать огромную сумму денег и добиться успеха в инвестиционных вопросах. Дракон обещает вам богатство в новом году.

Змея

Позитив и удача не покинут вас в год Дракон. Этот период обещает вам славу и богатство. Вы можете найти отличную работу или получить повышение по службе. С финансами все будет замечательно, появится уйма возможностей для увеличения вашего материального капитала. А еще китайский гороскоп сулит вам встречу со второй половинкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому год Дракона принесет богатство и успех в карьерных делах. В этом повезет четырем животным китайского гороскопа.