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Гороскоп на 28 октября: день счастливых совпадений и успех у людей творческих профессий

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября 2023 года
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября 2023 года. Фото Getty Images

Эта суббота принесет новых людей и неожиданные события

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту субботу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Стремитесь проявить активность и энергичность в течение дня. Избегайте прокрастинации и не оставляйте важные задачи на потом. Астрологические конфигурации ночных светил благоприятствуют преодолению вредных привычек и улучшению вашей жизни. Кстати, Овнам скоро повезет с деньгами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вас ждут изменения, связанные с недавно принятым правильным решением, которое сейчас может начать приносить плоды в виде новых возможностей. Даже если в данный момент у вас нет времени реализовать их, они станут важным элементом в вашей будущей жизни, принося дополнительные преимущества в различных областях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет пронизан позитивной энергией ночных светил, что делает его благоприятным временем для романтических встреч, знакомств и флирта. Если у вас есть партнер, будьте осторожны в выражении критики, чтобы не нарушить гармонию в отношениях.

Рак (22 июня — 22 июля)

Будьте бдительны к людям, излучающим негативную энергию, такие встречи могут быть частыми в этот день. Возможно, сбудутся важные желания, и самое главное – сохраняйте веру в чудеса. Во второй половине дня найдите время для маленьких радостей.

Лев (23 июля — 23 августа)

В этот день особенно стоит обратить внимание на творческие начинания, так как астрологические позиции говорят о потенциальных успехах в этой сфере. Важно не сомневаться в своих способностях и не отвлекаться на второстепенные задачи, если вы решите создавать что-то поистине уникальное.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Самое важное условие для поддержания стабильности в такие дни — это избегать спешки. Даже если у вас ограничено время, не следует увеличивать темп, чтобы избежать возможных ошибок. Благоприятный момент для осмотрительных действий и осторожности. Старайтесь помогать другим людям.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это идеальное время для обращения в суд и решения юридических вопросов. Астрологи рекомендуют воздержаться от возвращений долгов, деньги вам еще могут пригодиться в ближайшие дни. Не принимайте на веру слухи и старайтесь говорить только правду.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

День новых знакомств и неожиданных событий. Все ваши планы будут расти и развиваться. Это момент для созидания позитивных основ, и они принесут свои плоды. В течение дня счастливые совпадения, разговоры или встречи могут приобрести неожиданный важный смысл.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Утром можно наломать дров, по собственному желанию или с чьей-то помощью. Несмотря на возможность минимизации рисков, личные дела, здоровье или уверенность в себе могут пострадать. Астрологи рекомендуют оставаться бдительными, внимательно обдумывать каждый шаг и сохранять спокойствие. Кстати, жизнь Стрельцов скоро круто повернет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Деловые люди не будут ожидать мгновенных чудес. Для них день будет однотипным, но удачным для выполнения своих рабочих обязанностей. В то время как творческие личности могут находиться на вершине успеха, с возможностью достижения значительных прорывов.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Существует большая вероятность того, что ваши дела пойдут вверх. Творческие люди могут рассчитывать на значительный успех. Многие финансовые и рабочие трудности могут разрешиться сами по себе, однако в сфере любви, возможно, потребуется приложить максимальные усилия, чтобы поддерживать гармонию.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День, который может оказать влияние на романтические отношения и переживания. Важно не отвергать свои чувства, даже если они не находят отклика. Эти эмоции могут способствовать личному развитию и привести к важным решениям, которые изменят вашу жизнь в корне. Также Рыбам астрологи обещают встречу со второй половинкой в новом году.

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