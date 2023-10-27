Готовьтесь к новоселью: эти знаки Зодиака обзаведутся жильем в 2024 году

Год Дракона станет успешным сезоном для приобретения собственности

Будущий год Дракона принесет некоторым знакам Зодиака любовь, другим же больше повезет в материальном плане. Пять представителей зодиакального круга, согласно астропрогнозу на 2024 год, вероятно обзаведутся собственным жильем.

По словам астрологов, купить дом в следующем году могут такие знаки Зодиака – Козерог, Телец, Рак, Дева и Скорпион. Об этом пишет Knowinsiders.

Козерог

Амбициозность и сильный характер позволяют Козерогу добиваться долгосрочных целей. Практичный и решительный знак сосредоточится на создании прочного фундамента и, по словам астрологов, сможет станет владельцем дом в 2024 году. Гороскоп для Козерога на сегодня – на сайте.

Телец

Земной знак зодиака часто обладает финансовой стабильностью и практичным мышлением, поэтому всегда задумывается о собственном жилье. Тельцы умеют экономить. В 2024 году им повезет в финансовой сфере, поэтому мечта купить дом может стать реальностью. Гороскоп для Тельца на сегодня – на сайте.

Рак

Создание безопасного пространства для себя и семьи – приоритет для вашего знака Зодиака. Расположение небесных тел в 2024 году обещает вас все материальные условия, поддержку родных или банковский кредит, что поможет приобрести недвижимость. Гороскоп для Рака на сегодня – на сайте.

Дева

Этот знак Зодиака умеет планировать, экономить и грамотно распоряжаться финансами, даже если берет в долг. Астрологи заявляют, что с наибольшей вероятностью Дева станет собственником жилья в следующем году. Гороскоп для Девы на сегодня – на сайте.

Скорпион

Находчивый и выносливый знак Зодиака упорно двигается к своей цели, включая покупку "квадратов". Звезды показывают, что Скорпион имеет высокие шансы называться домовладельцем в 2024 год (не исключено, что с помощью финансов родственников и банков). Гороскоп для Скорпиона на сегодня – на сайте.

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