Последнее в 2023 году лунное затмение: кому из знаков Зодиака очень повезет в это время

В трех представителей гороскопа в жизни начнется "белая полоса"

В последнюю субботу октября, 28 числа, пройдет последнее лунное затмение этого года. Оно закрывает собой "коридор затмений". Согласно астрологам, подобные космические события оказывают на людей очень большое влияние в эзотерическом плане — как негативно, так и позитивно.

Подпадут под лунное затмение 28 октября люди, рожденные под созвездиями Рака, Скорпиона и Рыб, говорит астролог Алексей Кириченко. После этого их жизнь кардинально поменяется в лучшую сторону.

Рак

Для Раков лунное затмение 28 октября обещает быть благоприятным временем. Оно предоставит прекрасную возможность начать заниматься делами, которые приносят удовольствие и комфорт. Это отличная возможность избавиться от стереотипного мышления, чтобы освободить место для новых идей. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

Скорпионам следует уделить внимание отдыху и релаксации. Этот период побуждает замедлить темп и пополнить свои энергетические запасы. Лунное затмение поможет прояснить отношения с друзьями, обнаружить, кто из них приносит радость и вдохновение, а кто — ощущение пустоты и усталости. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Рыбы

Рыбы получат долю славы и признания. Они почувствуют желание освободиться от ожиданий окружающих и следовать своей интуиции, найти свой собственный путь. Лунное затмение расширит горизонты возможностей. Это время, чтобы проявить уважение к самим себе и отправиться в удивительное путешествие самопознания. Гороскоп для Рыб на сегодня узнайте на сайте.

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