Денежный гороскоп Таро на ноябрь: Стрельцов ждет выигрыш, а Козерогов, - внезапная потеря

Ноябрь в целом будет довольно неплохим месяцем в финансовом плане

Последний месяц осени в 2023 году некоторым принесет разочарования и финансовые потери, однако многие другие наоборот смогут найти отличные возможности и укрепить свое материальное положение.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы составили для всех знаков Зодиака на ноябрь 2023 года.

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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу на этот месяц:

Овен — Королева пентаклей

В ноябре Вы будете разумно распоряжаться своими финансами, что позволит улучшить свое материальное положение, сделать выгодные вложения, достигнуть процветания. Также в ближайшее время Вы можете позволить себе что-то, что раньше считали роскошью.

Телец — Иерофант

Совет карты — играйте по правилам и продолжайте прилагать усилия на работе, и все будет хорошо. Однако не забывайте, что не деньги сейчас главное. Если Вы задумывались о продолжении учебы, то Вам однозначно стоит это сделать.

Близнецы — перевернутая Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ноябре Вам возможно придется тревожиться из-за денег, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете потерять работу.

Рак — перевернутая Двойка кубков

Будьте осторожны при заключении сделок и соглашений, — карта предупреждает, что все может не быть гладко и партнерство может принести Вам разочарования. Самостоятельная работа пока будет плодотворнее.

Лев — Семерка пентаклей

Второе название карты, — Владыка необретенного успеха. Возможно, Вы получите награду за свои труды, но она не принесет Вам ожидаемого счастья. Может быть, Вы ожидали большего, а может и чего-то совсем другого.

Дева — Шестерка кубков

В этом положении карта обещает благополучие и стабильность, — проблемы удастся разрулить, и пусть больших доходов не предвидится, Вам будет спокойно и уютно.

Весы — перевернутая Тройка жезлов

У Вас могут быть проблемы с деньгами или на работе, при этом Вы сами будете в этом виноваты, — но если постараетесь, то скорее всего сможете улучшить положение.

Скорпион — перевернутая Луна

Ваше финансовое положение будет нестабильным, — могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.

Стрелец — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — удача будет не на Вашей стороне.

Козерог — перевернутая Пятерка мечей

Вас может подстерегать внезапная потеря, — кошелька, работы, или просто необоснованные финансовые растраты. Возьмите себя в руки и не мешайте личную и рабочую жизнь.

Водолей — перевернутый Рыцарь пентаклей

На подвижки в плане финансов в ноябре особо не стоит рассчитывать, — в этом положении карта говорит, что Вы вроде и работаете, но вознаграждения, которое считаете заслуженным, не получаете.

Рыбы — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. В ноябре с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

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