"Разграбляют все там и бегут": мольфар увидел разгром российского флота в Черном море

Россияне чувствуют что-то ужасное, заявил Макс Гордеев

Известный украинский мольфар и таролог Макс Гордеев предсказал печальное будущее Черноморского флота россии и пришел к выводу, что Украина сможет его уничтожить в ближайшее время.

В эфире программы "Ранок у великому місті" экстрасенс заявил, что российский флот подвергнется поражению в Черном море. Кроме того, по раскладу карт, оккупанты из этого региона уже начинают отступать.

"Не сейчас, но будет, 100%. Я вам больше скажу, Семерка мечей говорит о том, что они разграбляют все там и бегут. Они уже чувствуют, что что-то будет ужасное. Так на самом деле и будет", — заявил Гордеев.

Мольфар подчеркнул, что уже многие российские генералы покидают страну. Они стремятся получить политическое убежище заграницей.

Ранее в интервью "Телеграфу" украинская ведьма Мария Тихая предрекла потопление российских кораблей. По ее словам, в ближайшее время украинские военные сделают "подарочки" полуострову.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Я пока не чувствую смерти путина": ведьма Мария Тихая.