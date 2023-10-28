Таких всего три: этим знакам Зодиака круто повезет на следующей неделе

Эти знаки смогут добиться больших успехов в ближайшее время

Начало ноября в 2023 году у большинства будет довольно тяжелым и трудным, однако для трех знаков Зодиака это время наоборот будет очень позитивным и многообещающим.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец и Лев. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 30 октября по 5 ноября включительно.

Овнам выпала Королева пентаклей

Эта карта говорит, что неделя пройдет у Вас успешно, Вы будете чувствовать себя очень уверенно и практично, на фоне чего Ваши труды могут хорошо окупиться и выйдет плодотворно поработать на благо себя и своих близких.

Тельцам выпала Шестерка пентаклей

Второе название этой карты, — Щедрость. Она обещает, что у Вас будет весьма успешная во всех сферах неделя, также благоприятным будет это время для вложений. Однако не забывайте и о других, — помогите тому, кто в этом нуждается, добро вернется к Вам добром.

Львам выпал Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте также и об отдыхе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.