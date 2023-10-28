Три знака Зодиака будут прыгать от счастья в лунное затмение 28 октября

Известный астролог назвала трех счастливчиков среди представителей гороскопа

На эту субботу, 28 октября, выпадает последнее в этом году лунное затмение, которое закроет собой "коридор затмений". Оно станет благоприятным для трех представителей зодиакального круга и принесет им много новых возможностей.

Будут прыгать от подвернувшегося счастья люди, рожденные под созвездиями Рака, Девы и Скорпиона. Об этом рассказала на своем YouTube-канале астролог Анжела Перл.

Рак

Раки будут переживать волнение и прилив творческой энергии. Это время подарит им ясность ума и способность обнаруживать скрытые возможности. Раки с легкостью решат сложные задачи, способствующие развитию как в карьере, так и в личной жизни. Гороскоп для Рака на сегодня узнайте на сайте.

Дева

У Дев появится возможность для духовного роста и самопознания. Они будут ощущать близкое взаимодействие с природой и обретут внутреннее спокойствие. Это идеальное время для медитации, освоения новых духовных методик и поиска ответов на глубокие вопросы. Гороскоп для Девы на сегодня узнайте на сайте.

Скорпион

У Скорпионов — период трансформации и возрождения. Они смогут избавиться от старых привычек. Энергия лунного затмения поможет Скорпионам раскрыть свой потенциал, привлекая к себе успех и благополучие. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака обручится до конца осени. Всего таких счастливчиков четыре.