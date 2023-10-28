Гороскоп на 29 октября: кто-то получит внушительную сумму денег, а кто-то - поддержку от близких

В это воскресенье откроются новые горизонты жизни

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье идеально подходит для укрепления семейных отношений, отдыха с близкими и для новых знакомств. Это прекрасное время для общения с друзьями и, возможно, даже для небольших покупок во второй половине дня. Можно фокусироваться на домашних делах. Кстати, Овнам скоро повезет с деньгами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В этот день важно избегать конфликтов и не создавать врагов. Старайтесь избегать агрессивных людей и не выражайте агрессию сами. Вместо этого проявляйте дружелюбие и готовность помогать другим. Доброта — лучший способ противостоять негативу.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

29 октября подходит для наблюдений. Не стоит браться за все дела, что попадутся под руку, и не торопить события. Астрологи рекомендуют не использовать хитрость и обман для достижения целей, так как это может негативно повлиять на вашу репутацию и удачу в будущем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день идеален для начала новых дел, и результаты не заставят себя долго ждать. Он также благоприятен для романтических приключений, покупок, изменения обстановки и деловых поездок в другой город. Общение с новыми людьми повысит энергетику.

Лев (23 июля — 23 августа)

В подобные дни, как это воскресенье, важно проявлять активность, бодрость духа, внимательность и эмоциональную гибкость. Астрологи рекомендуют настоятельно избегать проявления недовольства по поводу отсутствия удачи и не упрекать ее за это.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ночные светила на вашей стороне, они будут предостерегать от неожиданных трудностей. Звезды придадут вам силу как в делах, так и в любви, но важно сохранить выбранный путь и проявить настойчивость и уверенность в себе, чтобы добиться успеха.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Финансовая сфера обещает благоприятные перспективы. Некоторые могут получить значительные суммы или возможности для заработка, хотя другим придется подождать изменений. Главное в это воскресенье — продолжать усердно работать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Откроются новые горизонты жизни, позволяя гармонично пересечь линии судьбы и подняться на новый уровень. Важно придерживаться заданной цели и не отступать. Сейчас у вас есть шанс наладить связь с Вселенной, а это означает, что удача на вашей стороне.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Важно заботиться о близких, но следите, чтобы забота не превратилась в навязчивость. Помощь ценится, когда она действительно нужна. Вечер проведите в семейном кругу, чтобы укрепить связь с близкими, почувствовать свое место в семье и выразить благодарность родным за их поддержку. Кстати, жизнь Стрельцов скоро круто изменится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваше воздействие на окружающих будет мощным, и вы можете использовать его в своих интересах. Однако будьте осторожны в общении с грубыми и невоспитанными людьми. В сфере любви астрологи советуют проявлять настойчивость.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В текущем ходе событий можно обнаружить предупреждения о предстоящих изменениях в жизни, которые могут вызвать беспокойство и сомнения. Чтобы урегулировать эти чувства, астрологи советуют полагаться на свою интуицию и главное — стараться не делиться своими планами с другими, чтобы они могли осуществиться без помех.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Могут возникнуть неприятные небольшие проблемы и неудачи, но позитивное воздействие ночных светил поможет активизировать скрытые ресурсы. Основное внимание следует уделить семейным и домашним делам. Общение с близкими принесет радость и улучшит вашу энергетику. Также Рыбам астрологи обещают встречу со второй половинкой в новом году.