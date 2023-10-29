Финансовый гороскоп Таро на неделю: Тельцов ждут возможности, а Рыб - исполнение прихотей

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Первые дни ноября в 2023 году будут весьма неблагоприятными в финансовых вопросах и многим принесут неприятности с деньгами и на работе, однако у некоторых наоборот получится укрепить свое материальное положение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Шестерка пентаклей

В скором времени Вас могут ждать финансовые проблемы, Вы можете проиграть деньги, потерять их по глупости или невнимательности. Совет карты, — не давать никому в долг и не соглашаться оказать кому-то услугу за услугу.

Телец — Паж жезлов

Карта указывает, что на неделе у Вас будут благоприятные возможности для карьерного роста и решения деловых вопросов, однако воспользуетесь ли Вы ими, — зависит только от Вас.

Близнецы — перевернутые Влюбленные

Как можно понять из названия карты, она больше о любви и отношениях, чем о финансах, — однако согласно толкованию, в профессиональной сфере на неделе тоже могут поджидать неудачи, разочарования, проблемы с коммуникациями на работе.

Рак — перевернутая Десятка кубков

В ближайшую неделю Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего, наберитесь сил для новых свершений.

Лев — перевернутая Двойка мечей

Не будьте слишком доверчивы, — кто-то в Вашем окружении может не желать Вам добра и может вскоре Вас разочаровать. Дела могут оказаться под угрозой из-за проблем с документами, человеческого фактора и других внезапных неурядиц.

Дева — перевернутый Король жезлов

В этом положении карта сигнализирует, что стоит приготовиться к крушению планов, отложить все капиталовложения и дорогие покупки. Необдуманные поступки сейчас могут вылиться серьезными последствиями.

Весы — перевернутая Десятка пентаклей

На следующей неделе у Вас возможна задержка зарплаты, неприятности на работе и финансовые потери. Имейте ввиду, — старые методы уже неэффективны, стоит попробовать что-то новое.

Скорпион — перевернутая Луна

В ближайшую неделю Ваше финансовое положение будет нестабильным, — могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.

Стрелец — перевернутая Императрица

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе у Вас могут быть финансовые трудности, но при этом также не будет сил решать проблемы и строить планы.

Козерог — Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает о неприятностях на работе, — могут быть конфликты с коллегами и начальством, неудачные сделки.

Водолей — Девятка мечей

На следующей неделе Ваши финансы могут начать петь романсы, и Вы можете почувствовать тоску и волнение из-за денег. Также в ближайшее время Вас могут обмануть в чем-то, связанном с финансами.

Рыбы — Девятка кубков

Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что в ближайшую неделю Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне.

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