Четырем знакам Зодиака судьба преподнесет неприятные сюрпризы со дня на день

Представители этих знаков могут быть грустными на неделе, как этот котик

Первые числа ноября в 2023 году ознаменуются массой сложностей для представителей сразу четырех знаков Зодиака, — их ждут конфликты, неприятности и неудачи.

Речь идет про таких знаков как Близнецы, Весы, Скорпион и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Близнецам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей

Этот Рыцарь предупреждает о различных неприятностях, в частности, финансовых. Вы можете быть безответственными, из-за чего могут случиться импульсивные покупки и бездумная потеря сбережений, а как следствие еще и возникнут проблемы на работе. Возможно, это может случиться не с Вами лично, а с кем-то близким Вам.

Весам выпала перевернутая Королева мечей

В этом положении Королева мечей предупреждает о нетерпимости, грубости и невежестве, с которым Вам придется столкнуться уже в ближайшее время. Наберитесь терпения.

Скорпионам выпала перевернутая Пятерка мечей

Скоро у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Если это возможно, лучше отложите пока важные дела.

Рыбам выпала перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, а то может стать еще хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.