Четырем знакам Зодиака судьба преподнесет неприятные сюрпризы со дня на день
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Представители этих знаков могут быть грустными на неделе, как этот котик
Первые числа ноября в 2023 году ознаменуются массой сложностей для представителей сразу четырех знаков Зодиака, — их ждут конфликты, неприятности и неудачи.
Речь идет про таких знаков как Близнецы, Весы, Скорпион и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.
Близнецам выпал перевернутый Рыцарь пентаклей
Этот Рыцарь предупреждает о различных неприятностях, в частности, финансовых. Вы можете быть безответственными, из-за чего могут случиться импульсивные покупки и бездумная потеря сбережений, а как следствие еще и возникнут проблемы на работе. Возможно, это может случиться не с Вами лично, а с кем-то близким Вам.
Весам выпала перевернутая Королева мечей
В этом положении Королева мечей предупреждает о нетерпимости, грубости и невежестве, с которым Вам придется столкнуться уже в ближайшее время. Наберитесь терпения.
Скорпионам выпала перевернутая Пятерка мечей
Скоро у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Если это возможно, лучше отложите пока важные дела.
Рыбам выпала перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, а то может стать еще хуже.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.