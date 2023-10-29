Гороскоп на 30 октября: день принесет счастливые перемены и возможность для планирования отпуска

Больше всего повезет тем, кто в постоянном движении

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 октября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Пробуждение в этот день может быть довольно сложным. Утро не обещает быть наилучшим, но в течение дня ситуация улучшится. Возможно, вас охватит неутомимое желание достичь успеха, что поможет забыть о неприятностях и проблемах. Однако следует воздерживаться от поспешных решений. Кстати, Овнам скоро повезет с деньгами.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Могут возникнуть неожиданные обстоятельства, которые омрачат ваш день. Они могут быть связаны с детьми, работой и личным успехом. В то же время, может появиться внезапная возможность, которая принесет счастливые перемены. Главное — не упустить этот шанс.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для тех, кто уже состоит в отношениях, астрологи рекомендуют укреплять семейные связи. Если вы встречаетесь с новыми людьми противоположного пола, будьте осторожны, так как среди них могут быть неприятные личности. Не делитесь с ними своими секретами.

Рак (22 июня — 22 июля)

Согласно гороскопу, первый день недели обещает пройти на позитивной ноте. Ваша жизнь будет наполняться приятными моментами, которых невозможно не оценить. К концу этого понедельника разрешится сложная проблема, которая давно вас беспокоила.

Лев (23 июля — 23 августа)

Ночные светила находятся в гармонии и согласии, и это идеальное время для спокойных занятий, отдыха, релаксации и проведения времени с близкими. Однако, если малознакомые люди попросят вас о чем-то, лучше отказаться. На работе приоритет следует отдавать своим личным обязанностям.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День идеален для принятия гостей в вашем доме. Ночные светила на вашей стороне, что делает возможным знакомство с новыми людьми, не беспокоясь о разочарованиях. Этот день также отлично подходит для начала борьбы с вредными привычками, смены обстановки, шопинга и занятий физической активностью.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день ночные светила могут вдохновить вас на мечтательность, но не забывайте о важности настоящего момента. Погружение в прошлое или чрезмерный оптимизм не являются наилучшими путями. Они могут оказаться вредными для вас.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Отличное время для планирования ближайшего будущего, включая отпуск, встречи с близкими и романтические свидания. Однако сложные решения лучше отложить на потом, так как озарение придет несколько позже, и спешка с реализацией гениальных идей может привести к грубым ошибкам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не исключено, что возникнут разногласия и проблемы в общении с окружающими. Вместо того чтобы тратить время на ссоры, лучше сосредоточьтесь на своих делах. Время в одиночестве может оказаться полезным. Не реагируйте на критику, оставьте ее без ответа. Кстати, жизнь Стрельцов скоро круто повернет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи советуют не игнорировать общение с окружающими. Разговорчивые люди могут предоставить вам ценную и даже компрометирующую информацию. Также возможно, что решение какой-то важной личной проблемы будет услышано в разговоре других людей.

Водолей (20 января — 19 февраля)

День несет с собой позитивные изменения, однако важно следить за тем, чтобы ваше доверие к окружающим не привело к эмоциональным и финансовым убыткам. Рекомендуется дополнительно проверять информацию, не верить слухам. Не давайте в долг ненадежным людям.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Больше удачи будет у тех, кто остается в постоянном движении. Этот день идеален для путешествий, командировок и походов по магазинам. Те, кто решит оставаться дома и полениться, могут оказаться в более уязвимом положении. Астрологи рекомендуют как можно чаще проветривать свой разум, выходя на свежий воздух. Рыбам астрологи обещают встречу со второй половинкой в новом году.