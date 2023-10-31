Гороскоп на 1 ноября: чудесный день для планирования и встреч с друзьями

Астрологи советуют прислушиваться к интуиции и находить время для отдыха

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 ноября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи вам в эту среду.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Начните ноябрь с планов на месяц, так вы упорядочите мысли. Ближе к окончанию года вы можете почувствовать усталость, поэтому в этот день астрологи призывают найти возможность для отдыха. Встреча с друзьями в кафе или вечер за любимой комедией в одиночестве – выбор за вами. Кстати, Овнам повезет в ноябре.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Расположение небесных тел в этот день способствуют вашим творческим проявлениям. Астрологи рекомендуют подумать о новом хобби и предложениях к сотрудничеству. Сегодня вы сможете понять для себя важные жизненные истины, это поможет двигаться в нужном направлении в течение всего месяца.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Готовьтесь к богатому на события дню. На работе будет оживленная атмосфера, вы окажетесь в центре внимания и сможете продемонстрировать свой талант. Также сегодня звезды обещают вам встречи с близкими. Смело отодвигайте ради родных и друзей свои планы, совместный досуг с ними вам ничто не заменит.

Рак (22 июня — 22 июля)

День окажется не самым простым и легким. Не исключены конфликты на работе и дома. Астрологи советуют запастись терпением и находить точки соприкосновения с вашим окружением. Во второй половине дня вам на пользу пойдет физическая активность, как домашнее занятие йогой, так и тренировка в зале.

Лев (23 июля — 23 августа)

Первый день ноября станет хорошим поводом для того, чтобы подумать о планах на будущее и подвести первые итоги года. Астрологи предлагают выписать цели, которые вы уже успели реализовать. Не бойтесь хвалить себя за проделанную работу, но и на ошибки и промахи обращайте внимание.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Расположение ночных светил удачно складывается для вас 1 ноября. На передний план выйдут вопросы личной жизни. Звезды сулят романтику и любовь в этот день. Возможно, ваша вторая половинка приготовила вам приятный сюрприз. Совместное время с любимым человеком подарит вам положительные эмоции.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В среду 1 ноября вы будете много общаться. Ожидаются и новые знакомства в профессиональной деятельности, и встреча с людьми, которые в будущем могут стать частью вашего дружеского круга. Сегодня астрологи советуют включить на максимум обаяние и не бояться рисковать.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Замечательный день для подведения итогов первых месяце осени и размышлений о дальнейших целях. Разбор гардероба или генеральная уборка в доме помогут вам привести в порядок не только жилище, а и мысли. Посвятите эту среду себе, это поможет оставаться в тонусе в будущем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды 1 ноября обещают вашему знаку насыщенный день. Рабочие задачи вы сможете решить с выгодой. Поддержка близких поможет выйти из любых непростых ситуаций. Время с друзьями во второй половине дня станет отличным отдыхом для вас после активного дня. К слову, астрологи сулят Стрельцу любовь в ноябре.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Отличный день для планирования на месяц вперед. Начните ноябрь продуктивно и с пользой. Новое хобби принесет вам удовольствие. Позвольте добавить разнообразия в вашу жизнь, это поможет сохранять баланс между карьерной и личной сферами жизни. Не исключено, что сегодня исполнится ваша мечта.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Этот день будет удачным для вашего знака. Вы сможете решить многие вопросы, включая финансовые, и следовать плану на 1 ноября. Звезды остаются на вашей стороне, а фортуна помогает справляться с любыми обстоятельствами. Подсказки вашей интуиции, по словам астрологов, позволят добиться успеха. Более того, астрологи обещают Водолею везение в этом месяце.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В среду 1 ноября вам придется много общаться. Удастся успешно решить ряд деловых задач. Однако день позволит посвятить себя не только работе. Чудесный момент, чтобы провести досуг с друзьями. Прогулка по городу или посиделки в уютном кафе зарядят вас радостью и позитивом.