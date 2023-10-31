Символ 2024 года Дракон осыплет удачей, деньгами и любовью пять знаков китайского гороскопа

Везунчиками восточного гороскопа стали только пятеро

Год Деревянного Дракона будет особенно удачным для пяти представителей китайского гороскопа. Покровитель 2024 года обещает им везение, успех, финансовое благополучие и счастье в личной жизни.

Восточный гороскоп на 2024 год выделяет таких везунчиков – людей, рожденных в годы Обезьяны, Крысы, Петуха, Змеи, Дракона. Прогноз разместил The Chinese Zodiac.

Обезьяна

Один из самых удачливых знаков 2024 года. Вам обещан успех в финансовых и профессиональных начинаниях. Готовьтесь получать самые лучшие возможности. Наконец-то вы получите признание от начальства. Особенно фортуна будет щедра в октябре.

Крыса

Дракон подарит фантастические возможности. Предстоящий год будет активным и динамичным. Наиболее успешным может стать март. Ваша преданность делу и упорный труд помогут достичь желанных целей. Более того, в 2024 году вы можете встретить настоящую любовь.

Петух

Вас ожидает удивительный год под покровительством Дракона. Вы сможете улучшить свое финансовое положение и найти способы карьерного роста. Декабрь станет месяцем, полным возможностей.

Змея

Для людей, рожденных в год Змеи, наступает звездный час. Особенно удачным будет август. Намеченные планы будут реализованы, а в личной жизни удастся найти гармонию.

Дракон

Уже в начале года ваш знак может стать счастливее и успешнее. Не бойтесь принимать важные решения, фортуна будет на вашей стороне. Наиболее плодотворным для вас окажется апрель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что год Дракона обещает богатство некоторым знакам китайского гороскопа. Наступит удачное время для инвестиций.