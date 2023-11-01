Берегите кошельки! Эти знаки Зодиака вот-вот ждут проблемы с деньгами

Неприятности могут подкрасться незаметно

Начало ноября в 2023 году ознаменуется финансовыми проблемами и неприятностями на работе для представителей сразу шести знаков Зодиака.

Речь идет про такие знаки как Овен, Лев, Весы, Стрелец, Козерог и Водолей. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на неделю с 30 октября по 5 ноября включительно.

Овнам выпала перевернутая Шестерка пентаклей

Обычно это хорошая карта, однако тут она выпала перевернутой, что указывает на то, что Вас скоро ждут проблемы с финансами, Вы можете проиграть деньги, потерять их по глупости или невнимательности. Совет карты, — не давать никому в долг и не соглашаться оказать кому-то услугу за услугу.

Львам выпала перевернутая Двойка мечей

Вас скоро могут ждать подвохи от окружения и разочарование. Дела могут оказаться под угрозой из-за проблем с документами, человеческого фактора и других внезапных неурядиц.

Весам выпала перевернутая Десятка пентаклей

У Вас в ближайшее время возможна задержка зарплаты, неприятности на работе и финансовые потери. Имейте ввиду, — старые методы уже неэффективны, стоит попробовать что-то новое.

Стрельцам выпала перевернутая Императрица

В обычном положении это очень благоприятная карта, однако тут она выпала перевернутой, что говорит о том, что Вас могут ждать финансовые трудности и отсутствие сил и мотивации что-то делать.

Козерогам выпала Тройка мечей

В финансовых раскладах эта карта прогнозирует неудачные сделки, конфликты на работе и с руководителями, финансовые потери.

Водолеям выпала Девятка мечей

Вас ждут проблемы с деньгами, а также сильное волнение и тревогу, связанные с финансовыми вопросами. Кроме того, Вас могут ждать обвинения в каких-то вопросах, связанных с деньгами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.