Свадьба и дети: личная жизнь этих знаков китайского гороскопа изменится в 2024 году

Пять героев восточного гороскопа могут в будущем году обзавестись семьей

Год Деревянного Дракона станет судьбоносным для некоторых знаков китайского гороскопа. Эти люди найдут вторую половинку, решатся на свадьбу и задумаются о детях.

По словам астрологов, восточный гороскоп на 2024 год обещает счастливые перемены в личной жизни людей, рожденных в годы Свиньи, Собаки, Крысы, Обезьяныи Дракона. Об этом пишет Knowinsiders.

Свинья

В год Дракона вы можете вывести вашу семейную жизнь на новый уровень. Вполне возможно, что у вас появятся дети. Летом есть возможность сделать серьезный шаг в личных отношениях. Женщина с этим знаком в 2024 году может начать трогательную историю любви с мужчиной-Драконом.

Собака

Те, кто родился под знаком собаки, смогут пожениться в 2024 году. Вас ждет счастливый и долгий брак, полный гармонии. Астрологи отмечают, что Собака и Дракон — два совместимых китайских знака. А также удачным союзом станет пара с Быком.

Крыса

Вы оказались под благосклонным покровительством Дракона. Ждите перемен в романтических отношениях. 2024 год – идеальное время для свадьбы. Если вы одиноки, то в новом году астрологи обещают вам встречу со второй половинкой и даже бракосочетание. Период с 25 мая по 28 сентября – самое благоприятное время для знака Крысы, чтобы провести свадьбу.

Дракон

В новом году астрологи советуют вам решиться на свадьбу, ведь 2024-й – чудесное время для этого события. Вас ожидает море романтики и любви. Личная жизнь будет развиваться, вы станете счастливее рядом с любимым человеком.

Обезьяна

В будущем году в вашей жизни может случиться свадьба. Брак, заключенный в 2024-ом, окажется верным и счастливым. Более того, у вас есть все шансы стать замечательным родителем. Обезьяна отлично уживается с Козой, Свиньей или Собакой.

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