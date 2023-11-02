Любовный гороскоп Таро на ноябрь: Весов ждет буря страсти, а Водолеев - абьюз

Для многих конец осени будет удачным в амурных делах

Ноябрь в 2023 году у многих не обойдется без ссор, конфликтов и манипуляций, однако другие в это время наоборот смогут встретить любовь или же перевести отношения на новый уровень.

На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на ноябрь 2023 года.

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Вот какие карты выпали на этот раз в любовном раскладе:

Овен — Восьмерка кубков

В ноябре Вам грозят перемены, скорее всего негативные. Возможно, чувства угаснут, захочется нового, или же просто придется переехать и разорвать отношения.

Телец — Маг

Эта карта говорит, что в ноябре Ваши отношения будут активно развиваться, наступит время для действий. У одиноких Тельцов появятся силы и желание ходить на мероприятия и искать себе пару.

Близнецы — Десятка пентаклей

Эта карта обещает, что Вы получите максимум из отношений, будете развиваться, наслаждаться жизнью и расти как личности вместе с партнером. Главное цените его за это и не будьте сильно эгоистичны, и в дальнейшем дело может дойти до брака.

Рак — перевернутая Луна

Возможно, Ваша личная жизнь пережила непростое время, однако этому наступил конец, — в перевернутом виде карта Луна обещает позитивные перемены и что искренняя любовь и забота преодолеет смятение и самообман.

Лев — Четверка мечей

Это карта инертности и отсутствия интереса. В ноябре Вам не будет интересен противоположный пол, не будет желания знакомиться, а у тех Львов, что уже находятся в отношениях, наступит период охлаждения чувств.

Дева — Тройка кубков

В ноябре Ваши отношения могут стать крепче, связь из просто эмоциональной перейдет в кармическую, возможно предложение или желанная беременность.

Весы — Рыцарь жезлов

Эта карта предсказывает Весам бурные страсти в ноябре. Одинокие представители этого знака могут встретить себе пару, в то время как те, что уже находятся в отношениях, будут упорно работать для их улучшения.

Скорпион — Пятерка кубков

Это болезненная карта в любовных раскладах, которая говорит, что наступил тяжелый период терзаний и боли, в отношениях могут быть серьезные изменения или даже разрыв, в то время как одинокие Скорпионы будут поглощены прошлыми ранами.

Стрелец — перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы в ближайшее время можете чувствовать себя одиноко, даже если будете состоять в отношениях. К тому же, весьма вероятно будут манипуляции в паре, — при этом они могут быть как направлены против Вас, так и исходить от Вас самих. Возможно, так случится из-за Вашей неготовности открыться партнеру.

Козерог — перевернутая Императрица

В этом положении карта предупреждает, что в ноябре Вас в отношениях могут подавлять и опускать, из-за чего будет страдать самооценка и настроение. У одиноких Козерогов может тоже появиться чрезмерно властный партнер.

Водолей — Восьмерка мечей

Эта карта символизирует павших в бою. Одинокие Водолеи будут бегать по кругу, страдая от неуверенности и болезненного опыта, в то время как Водолеев в отношениях ждет абьюз и чрезмерное самопожертвование.

Рыбы — перевернутый Туз кубков

Если Вы одиноки, то такими и останетесь, поскольку сами не подпускаете к себе противоположный пол. Рыб в отношениях же ждет кризис и переломный момент, — возможно, это будет переход на более глубокий уровень понимания в паре.