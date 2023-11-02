Любовный гороскоп Таро на ноябрь: Весов ждет буря страсти, а Водолеев - абьюз
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Для многих конец осени будет удачным в амурных делах
Ноябрь в 2023 году у многих не обойдется без ссор, конфликтов и манипуляций, однако другие в это время наоборот смогут встретить любовь или же перевести отношения на новый уровень.
На это указывают карты Таро, которые выпали в любовном раскладе от "Телеграфа" на ноябрь 2023 года.
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Вот какие карты выпали на этот раз в любовном раскладе:
Овен — Восьмерка кубков
В ноябре Вам грозят перемены, скорее всего негативные. Возможно, чувства угаснут, захочется нового, или же просто придется переехать и разорвать отношения.
Телец — Маг
Эта карта говорит, что в ноябре Ваши отношения будут активно развиваться, наступит время для действий. У одиноких Тельцов появятся силы и желание ходить на мероприятия и искать себе пару.
Близнецы — Десятка пентаклей
Эта карта обещает, что Вы получите максимум из отношений, будете развиваться, наслаждаться жизнью и расти как личности вместе с партнером. Главное цените его за это и не будьте сильно эгоистичны, и в дальнейшем дело может дойти до брака.
Рак — перевернутая Луна
Возможно, Ваша личная жизнь пережила непростое время, однако этому наступил конец, — в перевернутом виде карта Луна обещает позитивные перемены и что искренняя любовь и забота преодолеет смятение и самообман.
Лев — Четверка мечей
Это карта инертности и отсутствия интереса. В ноябре Вам не будет интересен противоположный пол, не будет желания знакомиться, а у тех Львов, что уже находятся в отношениях, наступит период охлаждения чувств.
Дева — Тройка кубков
В ноябре Ваши отношения могут стать крепче, связь из просто эмоциональной перейдет в кармическую, возможно предложение или желанная беременность.
Весы — Рыцарь жезлов
Эта карта предсказывает Весам бурные страсти в ноябре. Одинокие представители этого знака могут встретить себе пару, в то время как те, что уже находятся в отношениях, будут упорно работать для их улучшения.
Скорпион — Пятерка кубков
Это болезненная карта в любовных раскладах, которая говорит, что наступил тяжелый период терзаний и боли, в отношениях могут быть серьезные изменения или даже разрыв, в то время как одинокие Скорпионы будут поглощены прошлыми ранами.
Стрелец — перевернутая Королева кубков
В этом положении карта предупреждает, что Вы в ближайшее время можете чувствовать себя одиноко, даже если будете состоять в отношениях. К тому же, весьма вероятно будут манипуляции в паре, — при этом они могут быть как направлены против Вас, так и исходить от Вас самих. Возможно, так случится из-за Вашей неготовности открыться партнеру.
Козерог — перевернутая Императрица
В этом положении карта предупреждает, что в ноябре Вас в отношениях могут подавлять и опускать, из-за чего будет страдать самооценка и настроение. У одиноких Козерогов может тоже появиться чрезмерно властный партнер.
Водолей — Восьмерка мечей
Эта карта символизирует павших в бою. Одинокие Водолеи будут бегать по кругу, страдая от неуверенности и болезненного опыта, в то время как Водолеев в отношениях ждет абьюз и чрезмерное самопожертвование.
Рыбы — перевернутый Туз кубков
Если Вы одиноки, то такими и останетесь, поскольку сами не подпускаете к себе противоположный пол. Рыб в отношениях же ждет кризис и переломный момент, — возможно, это будет переход на более глубокий уровень понимания в паре.