Что Дракон принесет "своим": прогноз для людей, рожденных в этот год Восточного календаря

Будущий год обещает Драконам успех во всех начинаниях

Деревянный дракон — покровитель 2024 года. Приходящий на смену Кролику, благородный, сильный, но требовательный защитник. Любопытно узнать, кто он и что символизирует.

Негативные стороны Дракона — импульсивность вспыльчивость и грубость, конечно, тоже покажут себя. Но те, кто родился под эгидой покровителя года не познают его гнев сполна.

Согласно китайским учениям, Дракон символизирует мужское начало — Ян, он несет в себе власть, силу и мощнейшую энергию активных действий.

Людям, рожденным под знаком Дракона (в 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 годах), покровитель обещает всячески способствовать. Вас ждет много хороших событий, интересных и полезных знакомств, которые обещают перерасти в крепкую дружбу или надежное и плодотворное сотрудничество.

Этот год — настоящее окно возможности для вас, так что не упустите шансы воплотить самые смелые планы в реальность. Каким бы ни казалось сложным начатое дело, помните: вам покровительствует символ года, обладающий колоссальной силой и энергией.

Китайский Новый год Дракона начнется 10 февраля 2024 года и закончится 28 февраля 2025 года. А вот каким пяти знакам Китайского календаря Дракон обещает деньги, удачу и любовь.