Гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет конец черной полосы, а Раков, - депрессия

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Многие будут чувствовать себя некомфортно и возможно даже депрессивно во вторую неделю ноября, однако некоторым другим она наоборот принесет новые возможности и шансы.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года включительно.

Овен — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этой неделей на полную. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Телец — перевернутая Десятка кубков

В ближайшем времени Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего и не спешите браться за новые дела.

Близнецы — перевернутые Влюбленные

В течение недели Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Рак — перевернутая Королева кубков

Следующая неделя у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Лев — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Дева — Десятка пентаклей

Второе название этой карты — Владыка богатства. Многообещающе, правда? Карта обещает стабильность, благополучие, и успех в делах. Насладитесь жизнью на этой неделе.

Весы — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшем времени Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Скорпион — перевернутая Шестерка мечей

В ближайшую неделю Вам не останется ничего другого, как взглянуть на существующую проблему под другим углом и наконец взяться за ее решение, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Стрелец — перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Козерог — перевернутый Отшельник

Эта карта указывает на то, что в ближайшее время кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.

Водолей — Колесница

Эта карта говорит, что в ближайшее время Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего неделя станет очень удачной для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Рыбы — Восьмерка мечей

Вскоре Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви до конца ноября.