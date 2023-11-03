Гороскоп на 4 ноября: прекрасный день для общения с близкими и спонтанных решений

Астрологи советуют найти время для отдыха в этот выходной день

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на субботу, 4 ноября, в котором расскажет, кому из представителей зодиакального круга невероятно повезет, и какие рекомендации дают астрологи на этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В субботу 4 ноября звезды обещают вам насыщенный и динамичный день. Появится отличная возможность досуга в кругу друзей. Если погода позволяет, смело отправляйтесь поближе к природе. Физическая активность сегодня пойдет на пользу. Вы упорно работали и заслужили на отдых. Кстати, карьера Овна в 2024 году выйдет на новый уровень.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Расположение небесных тел в этот день удачно складывается для вашего знака Зодиака. Сегодня вы можете получить ответ на вопрос, который вас долго волновал. Наболевшие проблемы наконец-то удастся решить. Доверяйте своей интуиции, но не бойтесь просить совет у близкого человека.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День будет не из простых, но ваше умение договариваться поможет избежать серьезных конфликтов. В этот день астрологи призывают вас к осторожности в общении. Прежде чем принимать какое-то решение, вам стоит лишний раз подумать. Сегодня не тот случай, когда можно идти на риск.

Рак (22 июня — 22 июля)

Суббота подарит вам много общения с семьей. В кругу родных вы сможете по-настоящему отдохнуть и расслабиться после будней. Спонтанный поход в кино или поездка за город обеспечат вас и родных приятными эмоциями. Проведите эти выходные интересно, а не отсиживайтесь дома.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы можете обнаружить потребность к новому хобби. Творчество или другое занятие принесет вам знания, навыки, опыт и просто позитив. Не стоит отказывать себе. Расширяйте кругозор и раскрывайте в себе таланты, это точно положительно скажется на вашем развитии.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Субботу 4 ноября астрологи советуют посвятить любимому человеку. Выпадает редкий шанс провести целый день вместе. Уютные посиделки за комедией дома или прогулка по городскому парку – выбирать только вам. Наслаждайтесь в этот выходной временем, проведенным со второй половинкой.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В этот день вашему знаку Зодиака стоит найти время для самого себе. Вы давно хотели покопаться в своих мыслях, выходной – чудесная возможность для этого. Медитация или йога помогут вам найти баланс, а вот активный отдых лучше отложить до следующего уикенда.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Несмотря на выходной день, сегодня вам придется немного поработать. К счастью, ваши труды приведут к успеху и принесут финансовые бонусы уже вскоре. Вторую половину этого дня используйте с пользой, советуют астрологи. Вечер с близкими поможет переключиться и почувствовать умиротворение.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Звезды приготовили вам щедрый на события день. В первой половине субботы вы сможете закрыть рабочие задачи и решить вопросы, связанные с домом. Общение и разъезды могут привести к усталости, поэтому остаток дня астрологи рекомендует провести весело и расслабленно. В ноябре Стрелец может найти свою любовь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В субботу 4 ноября близкие люди будут нуждаться в вашей поддержке. Не бойтесь давать советы, ваши рекомендации действительно могут помочь. Совместный досуг с родными поможет восполнить энергетический баланс. Спонтанный поход в кино или заказ вкусной еды на дом – отличные варианты.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Звезды обещают вам приятные сюрпризы в субботу 4 ноября. Вы можете узнать новость, которая вас невероятно порадует. Выходной день подарит возможность релакса. Общение с друзьями и близкими принесет положительные эмоции, поэтому не отказывайтесь от встреч с ними, даже если не планировали это.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

После плотного графика, которого вы придерживались в течение недели, позвольте себе внезапные решения. Однодневное путешествие в соседний город, покупка сертификата в танцевальную студию или день в спа-салоне: выбирайте, как именно вы желаете отдыхать 4 ноября.