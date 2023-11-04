Таких сразу четыре: кому крупно не повезет с работой и финансами в ноябре

Деньги могут просто вытечь из пальцев

Ноябрь в 2023 году в целом будет довольно непростым, а представителям четырех знаков Зодиака он к тому же еще и принесет проблемы материального характера.

Речь идет про таких знаков как Близнецы, Весы, Скорпионы и Козероги. На это указывает финансовый гороскоп Таро, составленный на ноябрь.

Близнецам выпала перевернутая Тройка мечей

Согласно трактовке этой карты, в течение ноября Вам придется беспокоиться из-за денег. Более того, возможно даже, что Ваши партнеры или коллеги по работе устроят Вам подставу и Вы потеряете работу.

Весам выпала перевернутая Тройка жезлов

У Вас могут быть проблемы с деньгами или на работе, при этом Вы сами будете в этом виноваты, — но если постараетесь, то вероятно сможете исправить положение.

Скорпионам выпала перевернутая Луна

В этом положении карта говорит, что Ваше материальное положение будет нестабильным. Могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.

Козерогам выпала перевернутая Пятерка мечей

Карта предупреждает: в этом месяце Вас может ждать потеря чего-то, связанного с деньгами. Речь может идти о потере работы, потере кошелька, или же просто необоснованных финансовых тратах. Лучше постарайтесь не мешать личную и рабочую жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в ноябре.