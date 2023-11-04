Таких сразу четыре: кому крупно не повезет с работой и финансами в ноябре
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Деньги могут просто вытечь из пальцев
Ноябрь в 2023 году в целом будет довольно непростым, а представителям четырех знаков Зодиака он к тому же еще и принесет проблемы материального характера.
Речь идет про таких знаков как Близнецы, Весы, Скорпионы и Козероги. На это указывает финансовый гороскоп Таро, составленный на ноябрь.
Близнецам выпала перевернутая Тройка мечей
Согласно трактовке этой карты, в течение ноября Вам придется беспокоиться из-за денег. Более того, возможно даже, что Ваши партнеры или коллеги по работе устроят Вам подставу и Вы потеряете работу.
Весам выпала перевернутая Тройка жезлов
У Вас могут быть проблемы с деньгами или на работе, при этом Вы сами будете в этом виноваты, — но если постараетесь, то вероятно сможете исправить положение.
Скорпионам выпала перевернутая Луна
В этом положении карта говорит, что Ваше материальное положение будет нестабильным. Могут возникнуть проблемы и соблазн получить что-то "на халяву" за чужой счет, не заплатив за это истинную цену.
Козерогам выпала перевернутая Пятерка мечей
Карта предупреждает: в этом месяце Вас может ждать потеря чего-то, связанного с деньгами. Речь может идти о потере работы, потере кошелька, или же просто необоснованных финансовых тратах. Лучше постарайтесь не мешать личную и рабочую жизнь.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в ноябре.