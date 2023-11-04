Как оптимизировать батарею на iPhone: важный нюанс, о котором вы могли забыть

Apple работает над улучшением возможностей по управлению энергией

Важную роль в оптимизации производительности аккумулятора вашего iPhone играет обновление программного обеспечения. Оно необходимо не только для доступа к новейшим функциям и исправлениям — Apple постоянно выпускает обновления, которые содержат улучшения для эффективного управления зарядом батареи вашего устройства.

Как отмечает портал CitizenSide, обновив программное обеспечение до последней версии, вы можете убедиться, что ваш iPhone работает как можно лучше. Как это сделать, читайте ниже.

Как обновить ПО на iPhone — пошагово

Чтобы на вашем устройстве была последняя версия программного обеспечения:

Перейдите в программу "Настройки".

Коснитесь "Общие".

Выберите "Обновление программного обеспечения".

Если обновление доступно, нажмите кнопку "Загрузить и установить". Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Важно заметить, что перед этим необходимо создать резервную копию, чтобы убедиться, что ваши данные сохранены. Данная мера предосторожности гарантирует, что вы сможете восстановить устройство, если во время обновления произойдет что-то неожиданное.

Обновление ПО не только предоставляет новые функции и усовершенствование безопасности, но и включает оптимизацию, которая продлевает время использования iPhone на одном заряде. Кроме того, обновление устраняет ошибки и проблемы, которые могут повлиять на работу аккумулятора.

Если вас волнует влияние обновлений ПО на более старые модели iPhone, стоит отметить, что Apple принимает меры для оптимизации производительности каждого устройства, которое поддерживается. Новые версии разработаны для эффективной работы на ряде моделей iPhone, включая старые.

Регулярно обновляя свой iPhone до последней версии, вы не только получаете доступ к новым функциям и важным исправлениям безопасности, но и пользуетесь преимуществами оптимизации батареи. Это помогает максимизировать производительность батареи и улучшить общую эффективность устройства.

Раньше "Телеграф" рассказывал о том, как отключить уведомления на iPhone. Это тоже помогает оптимизировать работу батареи, а почему — узнайте в статье по указанной ссылке.