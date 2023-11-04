Ждите пополнения в семье: три знака китайского гороскопа могут забеременеть в 2024 году

Узнайте, у кого могут родиться дети в год Дракона

Символ будущего 2024 года, Деревянный Дракон, многим обещает перемены в личной жизни. Кому-то и вовсе стоит ждать пополнения в семье.

В следующем году астрологи прогнозируют беременность трем знакам китайского гороскопа – Кролику (Коту), Змее и Петуху. Прогноз разместило издание Knowinsiders.

Кролик (Кот)

Будущий год открывает блестящие перспективы материнства для женщин, рожденных под этим знаком. Дракон обещает вам важные перемены и поворотный момент в личной жизни. По словам астрологов, вы пройдете значительную эмоциональную трансформацию, оставите позади неудачные отношения и станете внутренне сильнее.

Змея

Дракон дарит вам уникальную возможность для расширения семьи в 2024 году. Астрологи говорят, что вас ожидает благоприятный период для планированию семьи и мечтах о родительстве. Вы можете почувствовать готовность стать мамой, к счастью, ваш партнер всецело вас поддержит.

Петух

Женщины, рожденные под этим знаком китайского гороскопа, становятся замечательными матерями. Именно в 2024 году они могут узнать новость о долгожданной беременности. Год Деревянного Дракона станет одним из самых важных в вашей жизни.

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