Финансовый гороскоп Таро на неделю: Весов ждет рост доходов, а Водолеев - бездумные траты

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Во вторую неделю ноября в 2023 году многих могут ждать большие расходы, расточительство и проблемы на работе, однако у других наоборот может появиться шанс резко изменить к лучшему свое финансовое положение.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутый Туз мечей

На этой неделе Вам может показаться, что простые задачи отнимают у Вас больше времени и сил, чем обычно. Берегите себя и не переусердствуйте. А если ранее Вы кого-то обидели, — скоро возможно доведется расплатиться за это.

Телец — Рыцарь мечей

Вас может накрыть расточительное сумасбродство. Непродуманные решения, непостоянство и отсутствие понимание ситуации могут привести Вас к финансовым трудностям.

Близнецы — Двойка жезлов

Перед Вами могут возникнуть трудновыполнимые профессиональные задачи, однако правильно рассчитывайте свои силы и останьтесь нейтральными, если придется делать сложный выбор и жертвовать принципами. В вопросе денег на неделе в целом будет все стабильно неплохо.

Рак — перевернутая Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете чувствовать усталость от работы, и возможно даже покажется, что работаете напрасно, — заработок не оправдывает трудов.

Лев — перевернутая Шестерка кубков

Особых перемен в ближайшую неделю ожидать не стоит, тем более в лучшую сторону. В этом положении карта говорит, то Вы можете быть склонны анализировать прошлый негативный опыт и приуменьшать существующие проблемы, из-за чего ничего не сдвинется с места.

Дева — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Весы — Императрица

Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Если у Вас дома были какие-то неурядицы или суматоха, на неделе все может устаканиться. Также возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.

Скорпион — перевернутый Король мечей

На следующей неделе Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что может обернуться проблемами в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.

Стрелец — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.

Козерог — Восьмерка жезлов

Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.

Водолей — перевернутый Рыцарь жезлов

В этом положении карта говорит, что Вы в ближайшее время будете склонны к халатной работе и бездумной трате денег, — это может обернуться проблемами и угрозой увольнения.

Рыбы — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца ноября.