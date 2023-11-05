Финансовый гороскоп Таро на неделю: Весов ждет рост доходов, а Водолеев - бездумные траты
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Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели
Во вторую неделю ноября в 2023 году многих могут ждать большие расходы, расточительство и проблемы на работе, однако у других наоборот может появиться шанс резко изменить к лучшему свое финансовое положение.
На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.
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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:
Овен — перевернутый Туз мечей
На этой неделе Вам может показаться, что простые задачи отнимают у Вас больше времени и сил, чем обычно. Берегите себя и не переусердствуйте. А если ранее Вы кого-то обидели, — скоро возможно доведется расплатиться за это.
Телец — Рыцарь мечей
Вас может накрыть расточительное сумасбродство. Непродуманные решения, непостоянство и отсутствие понимание ситуации могут привести Вас к финансовым трудностям.
Близнецы — Двойка жезлов
Перед Вами могут возникнуть трудновыполнимые профессиональные задачи, однако правильно рассчитывайте свои силы и останьтесь нейтральными, если придется делать сложный выбор и жертвовать принципами. В вопросе денег на неделе в целом будет все стабильно неплохо.
Рак — перевернутая Восьмерка пентаклей
На этой неделе Вы будете чувствовать усталость от работы, и возможно даже покажется, что работаете напрасно, — заработок не оправдывает трудов.
Лев — перевернутая Шестерка кубков
Особых перемен в ближайшую неделю ожидать не стоит, тем более в лучшую сторону. В этом положении карта говорит, то Вы можете быть склонны анализировать прошлый негативный опыт и приуменьшать существующие проблемы, из-за чего ничего не сдвинется с места.
Дева — Отшельник
Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.
Весы — Императрица
Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Если у Вас дома были какие-то неурядицы или суматоха, на неделе все может устаканиться. Также возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.
Скорпион — перевернутый Король мечей
На следующей неделе Вы можете быть чрезмерно самоуверенны и агрессивны, что может обернуться проблемами в делах и на работе. Может дойти даже до увольнения и финансовых потерь.
Стрелец — перевернутая Шестерка жезлов
В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.
Козерог — Восьмерка жезлов
Эта карта обещает приток денег, получение хороших инвестиций, кредита, премии или нового источника дохода.
Водолей — перевернутый Рыцарь жезлов
В этом положении карта говорит, что Вы в ближайшее время будете склонны к халатной работе и бездумной трате денег, — это может обернуться проблемами и угрозой увольнения.
Рыбы — перевернутый Король кубков
В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца ноября.