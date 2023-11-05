Сойдете с ума от радости: этим трем знакам Зодиака посчастливится на следующей неделе

Кому-то повезет по-крупному

Уже на следующей неделе, в период с 6 по 12 ноября некоторые знаки Зодиака познают большую радость в жизни. Мы уже рассказывали, кому из знаков Зодиака сказочно повезет в ноябре, а сегодня делимся, кого ждет большая радость.

Как пишет "Телеграф", астрологи назвали три знака зодиакального круга, которых будет сопровождать удача, радость и счастье 6-12 ноября. И это Львы, Весы и Рыбы.

Лев

Вы обладаете невероятной харизмой и обаянием, именно эти черты помогут вам проявить себя на важном мероприятии или на работе. Вы получите такое восхищение, о котором даже не мечтали, что принесет в вашу жизнь сумасшедшую радость и счастье. Все внимание будет приковано к вам, а вы точно сумеете этим насладится.

Весы

На следующей неделе вам удастся решить давние конфликты, которые долгое время вас внутреннее тревожили. И это поможет вам снова обрести покой, удовлетворение и тихую радость. Постарайтесь сохранить это эмоциональное состояние как можно дольше. А в будущем избегайте подобных конфликтов, которые потом отравляют жизнь.

Рыбы

Вас ждет неожиданное путешествие с еще более неожиданным человеком рядом. Все будет настолько спонтанно, что вы даже задуматься не успеете. Зато потом вы получите очень много положительных эмоций и радости от общения с этим человеком.

Ранее "Телеграф" рассказывал о трех знаках Зодиака, которым повезет встретить любовь в ноябре. Просто впустите в свое сердце любовь.