Удача будет преследовать их по пятам: названы главные счастливчики недели по знаку Зодиака

Насладитесь жизнью на этой неделе

Вторая неделя ноября будет не самой простой, однако для пяти знаков Зодиака наоборот принесет массу хороших новостей и поводов для радости.

Речь идет про таких знаков Зодиака как Овен, Лев, Дева, Весы и Водолей. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 6 по 12 ноября включительно.

Овнам выпал Король кубков

Поздравляем, ведь это очень даже хорошая карта, которая говорит, что черная полоса подошла к концу, Вас ждет искренность, щедрость и уют. Также Вы скоро можете встретить кого-то особенного.

Львам выпал Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Скоро в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Девам выпала Десятка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой богатства, и она обещает Вам на ближайшую неделю благополучие, успех в делах и стабильность.

Весам выпала Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В ближайшем времени Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Водолеям выпала Колесница

Эта карта говорит, что в ближайшее время Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего неделя станет очень удачной для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.