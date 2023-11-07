Эти знаки Зодиака - настоящие неудачники недели по картам Таро
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Все неприятности свалятся именно на них
Вторая неделя ноября в 2023 году сразу пяти знакам Зодиака принесет плохое настроение, крушение планов и огорчения.
Речь идет про таких знаков как Близнецы, Рак, Стрелец, Козерог и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 6 по 12 ноября включительно.
Близнецам выпали перевернутые Влюбленные
В этом положении карта говорит, что Ваши эмоции могут быть сильнее разума, из-за чего Вы будете принимать плохие решения. Также могут обостриться болезни.
Ракам выпала перевернутая Королева кубков
У Вас в ближайшее время может быть плохое, даже депрессивное настроение и будет желание забыться. Постарайтесь занять чем-нибудь руки, чтобы отвлечься.
Стрельцам выпала перевернутая Двойка жезлов
Вас могут ждать пустые хлопоты, смена планов, конфликты. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.
Козерогам выпал перевернутый Отшельник
В ближайшее время кто-то или что-то может тревожить Ваш покой, Вы будете склонны спорить со всем миром и зря игнорировать чужую помощь.
Рыбам выпала Восьмерка мечей
Вскоре Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ноябре по картам Таро.