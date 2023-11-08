Гороскоп на 9 ноября: день для нестандартных решений, укрепления связей и романтического отдыха

Узнайте, что напророчили вам звезды на четверг

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на четверг, 9 ноября, в котором расскажет, кому из представителей зодиакального круга сказочно повезет, кому придется столкнуться с некоторыми проблемными вопросами, и какие рекомендации дают астрологи на этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день вы почувствуете прилив сил и "второе дыхание". Используйте свою энергию на достижение давних целей и реализацию идей, которые давно не дают вам покоя. Сосредоточьтесь на самом главное, не отвлекаясь на мелочи. Вечером устройте себе вечер в одиночестве, вам нужно провести внутренний анализ и саморефлексию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам нужно проявить терпимость и понимание в отношении близких людей. Переступите через свой сложный характер и уладьте все проблемные вопросы спокойно и дипломатично. Вечер посвятите любимому занятию или встречи с друзьями, вам это нужно, чтобы "подзарядиться" позитивными эмоциями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

9 ноября — отличный день для новых знаний, запишитесь на профессиональные курсы или начните овладевать новую специальность. В будущем эти новые знания могут сыграть решающую роль в вашей жизни. Во второй половине дня порадуйте себя чем-то вкусненьким, вы это заслужили.

Рак (22 июня — 22 июля)

Не спешите принимать решения, хорошо все обдумайте и проанализируйте. А еще лучше — займитесь поиском нестандартных и креативных решений своих проблем. Уделите время близким, им нужна ваша забота сегодня.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня вы почувствуете прилив новых сил и уверенности в себе. Это хорошая возможность наладить и укрепить деловые связи. Попробуйте попросить прибавку к зарплате, сегодня ваша уверенность и харизма могут сработать на ура. Вечером отдайтесь своим самым страстным любовным желаниям, вам нужна разрядка.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В этот день вы будете прямо фонтанировать новыми идеями и креативными планами. Не останавливайтесь, направляйте энергию в продуктивное русло, и результат не заставит себя ждать. Больше гуляйте на свежем воздухе и проводите время с приятными людьми.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Сегодня вам придется решать срочные финансовые вопросы, которые не терпят отложений. Спланируйте свой бюджет на ближайшее время, не тратьте лишнее на ненужные мелочи. Будьте внимательны к мелочам на работе, сосредоточьтесь на главном результате. Вечер проведите в романтической обстановке, это поможет расслабиться после насыщенного дня.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Пересмотрите свои отношения с семьей и любимым человеком. В последнее время вы могли почувствовать, что что-то идет не так. Постарайтесь исправить это и загладить мелкие неурядицы. Поддержка близких это ваша опора, не игнорируйте даже мелкие проблемы.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вам нужно отдохнуть, так как ваши силы начинают вас покидать. События последних дней вас вымотали, так что устройте себе день релакса, отложите важные дела на потом. Посетите любимые места, прогуляйтесь в парке или загляните к близким. Сохраняйте спокойствие и внутреннее равновесие.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас появится желание достигать новых вершин и поднимать планку. Смело беритесь за новые дела, ваш опыт и стальные нервы помогут достигнуть целей. Не забывайте звонить близким или обмениваться сообщениями с друзьями. Вы должны быть в курсе того, что происходит в их жизни.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В вашей жизни наступает благоприятное время для новых знакомств и укрепления уже имеющихся связей — как личных, так и рабочих. Будьте откровенны с людьми, не пытайтесь что-то умалчивать или обманывать, потому что потом это может сыграть с вами плохую шутку.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете почувствовать эмоциональную уязвимость, вас будет очень легко вывести из себя или расчувствовать. Не поддавайтесь на провокации, сосредоточьтесь на себе и своих мыслях. Вечером встретьтесь с человеком, с которым вы можете поговорить по душам, вам сейчас необходимо получить поддержку.