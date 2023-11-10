Гороскоп Таро на неделю: Близнецов ждет процветание, а Дев, - полный провал

Некоторым стоит особенно внимательно слушать чужие советы

Середина ноября в 2023 году не обойдется без перемен и неприятностей, однако многим другим наоборот принесет массу возможностей, чтобы улучшить свою жизнь.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 ноября 2023 года включительно.

Овен — перевернутая Тройка жезлов

В ближайшее время у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.

Телец — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость. Также есть шанс, что скоро Вы встретите кого-то особенного.

Близнецы — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в ближайшем времени Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также у Вас сейчас хорошее время для поездок.

Рак — перевернутая Десятка кубков

Скоро Вы можете почувствовать, что у Вас все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего и не спешите врываться в новую неделю.

Лев — Паж мечей

Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Дева — Десятка мечей

Это карта полного поражения. Возможно, вскоре какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Весы — Отшельник

В ближайшую неделю особенно прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, карта указывает на то, что Ваша интуиция будет острее прежнего. Также не пропускайте мимо ушей советы, возможно в них будет крыться ответ на волнующий Вас вопрос.

Скорпион — перевернутая Пятерка пентаклей

В этом положении карта указывает, что скоро у Вас наконец могут разрешиться какие-то проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, возможно, начнете выздоравливать.

Стрелец — Иерофант

Вы определенно добились успехов, однако не стоит зазнаваться или останавливаться на достигнутом и быть чрезмерно самоуверенным. Прислушайтесь к советам, — они могут помочь найти решение по важным вопросам.

Козерог — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Это может касаться как работы, так и домашних дел, семьи, друзей.

Водолей — перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Рыбы — Смерть

Не пугайтесь из-за названия карты, — она обещает Вам "смерть" чего-то такого в жизни, что больше Вам не нужно. Возможно, это может быть завершение жизненного этапа, избавление от старых обид или душевных ран, смена работы, и т.д. Не держитесь за старое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро до конца месяца.