Амур наконец смилуется: у трех знаков Зодиака в ноябре наладится личная жизнь
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Некоторым наконец может повезти в любви после долгой полосы неудач
Ноябрь в 2023 году многим принесет ссоры, конфликты и неприятности, однако сразу у трех знаков Зодиака в этом месяце наоборот резко улучшится личная жизнь.
Речь идет про таких знаков как Рак, Дева и Весы. Об этом говорит любовный гороскоп Таро, составленный на ноябрь для всех знаков Зодиака.
Ракам выпала перевернутая Луна
Многих Раков "потрепало" в личной жизни, однако в ноябре ситуация может резко улучшиться, — ведь перевернутая Луна обещает перемены к лучшему, конец обмана и смятения, победу искренней любви и заботы.
Девам выпала Тройка кубков
У Дев в ближайшее время могут укрепиться отношения и возникнуть кармическая связь с партнером. Возможно предложение или желанная беременность.
Весам выпал Рыцарь жезлов
Этот Рыцарь обещает Весам страсти в ноябре. Одинокие представители этого знака могут встретить себе пару, в то время как те, что уже находятся в отношениях, будут упорно работать для их улучшения.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег в этом месяце по картам Таро.