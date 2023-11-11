Амур наконец смилуется: у трех знаков Зодиака в ноябре наладится личная жизнь

Некоторым наконец может повезти в любви после долгой полосы неудач

Ноябрь в 2023 году многим принесет ссоры, конфликты и неприятности, однако сразу у трех знаков Зодиака в этом месяце наоборот резко улучшится личная жизнь.

Речь идет про таких знаков как Рак, Дева и Весы. Об этом говорит любовный гороскоп Таро, составленный на ноябрь для всех знаков Зодиака.

Ракам выпала перевернутая Луна

Многих Раков "потрепало" в личной жизни, однако в ноябре ситуация может резко улучшиться, — ведь перевернутая Луна обещает перемены к лучшему, конец обмана и смятения, победу искренней любви и заботы.

Девам выпала Тройка кубков

У Дев в ближайшее время могут укрепиться отношения и возникнуть кармическая связь с партнером. Возможно предложение или желанная беременность.

Весам выпал Рыцарь жезлов

Этот Рыцарь обещает Весам страсти в ноябре. Одинокие представители этого знака могут встретить себе пару, в то время как те, что уже находятся в отношениях, будут упорно работать для их улучшения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в плане денег в этом месяце по картам Таро.