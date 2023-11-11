Таких всего три: на эти знаки Зодиака рухнет гора счастья в ближайшую неделю
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Перемены к лучшему могут произойти абсолютно неожиданно
Третья неделя ноября в 2023 году у многих ознаменуется трудностями бытовыми и финансовыми, однако у трех знаков Зодиака наоборот наступит удачное время.
Речь идет про таких знаков как Телец, Близнецы и Скорпион. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 ноября включительно.
Тельцам выпал Король кубков
Это одна из самых положительных карт в колоде, которая говорит, что Вас ждет конец черной полосы, щедрость, искренность, домашний уют. Также скоро Вы можете встретить кого-то особенного.
Близнецам выпал Мир
Представителей этого знака в ближайшую неделю ждет гармония, триумф и процветанеи. Карта указывает на то, что Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также у Вас наступило хорошее время для поездок.
Скорпионам выпала перевернутая Пятерка пентаклей
Обычно это негативная карта, однако перевернутой она обещает, что скоро Вы наконец разрешите проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, возможно, начнете выздоравливать.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в ноябре по картам Таро.