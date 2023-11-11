Таких всего три: на эти знаки Зодиака рухнет гора счастья в ближайшую неделю

Перемены к лучшему могут произойти абсолютно неожиданно

Третья неделя ноября в 2023 году у многих ознаменуется трудностями бытовыми и финансовыми, однако у трех знаков Зодиака наоборот наступит удачное время.

Речь идет про таких знаков как Телец, Близнецы и Скорпион. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный для всех знаков Зодиака на неделю с 13 по 19 ноября включительно.

Тельцам выпал Король кубков

Это одна из самых положительных карт в колоде, которая говорит, что Вас ждет конец черной полосы, щедрость, искренность, домашний уют. Также скоро Вы можете встретить кого-то особенного.

Близнецам выпал Мир

Представителей этого знака в ближайшую неделю ждет гармония, триумф и процветанеи. Карта указывает на то, что Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также у Вас наступило хорошее время для поездок.

Скорпионам выпала перевернутая Пятерка пентаклей

Обычно это негативная карта, однако перевернутой она обещает, что скоро Вы наконец разрешите проблемы, связанные с деньгами и материальным достатком в целом. А если Вы болели, возможно, начнете выздоравливать.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, каким знакам Зодиака повезет в любви в ноябре по картам Таро.