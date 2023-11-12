Жизнь этих двух знаков Зодиака перевернется с ног на голову в ближайшую неделю

Не бойтесь, перемены скорее всего будут к лучшему

Для многих третья неделя ноября в 2023 году принесет досадные неприятности, конфликты, ссоры и плохие новости. Однако для представителей двух знаков Зодиака это время ознаменуется переменами к лучшему.

Это касается таких знаков как Водолей и Рыбы. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 13 по 19 ноября включительно для всех знаков Зодиака.

Водолеям выпала перевернутая Башня

На самом деле это одна из самых "тяжелых" карт в колоде, которая говорит, что настало время перемен и потрясений в Вашей жизни. Однако в нашем случае она выпала в перевернутой позиции, что значит, что Вы готовы к переменам к лучшему, сможете легко их принять, и они не будут болезненными.

Рыбам выпала Смерть

Кого-то может испугать одно только название карты, однако на самом деле в нем нет ничего страшного, ведь идется про "смерть" чего-то, что устарело, изжило себя в Вашей жизни. Вы можете избавиться от ненужного, завершить старый этап, обновиться и начать новую страницу в жизни в ближайшее время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в этом месяце, — некоторые смогут получить предложение вступить в брак или начать новые отношения, в то время как других наоборот ждут конфликты и расставания.