Могут обмануть или понизить на работе: каким знакам Зодиака не повезет с деньгами на неделе

Финансовые трудности сильно подпортят им настроение

Середина ноября в 2023 году будет финансово неблагополучной для представителей сразу четырех знаков Зодиака, — их ждут самые разные неприятности на работе и с деньгами.

Речь идет про такие знаки как Овен, Телец, Дева и Скорпион. Об этом говорит финансовый гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 ноября включительно.

Овнам выпала перевернутая Шестерка жезлов

Вашу финансовую удачу и успех в ближайшую неделю может просто увести из-под носа кто-то другой.

Тельцам выпала Девятка мечей

В ближайшее время Вас могут терзать финансовые вопросы, денег может не хватать, и это будет очень негативно влиять на Ваш моральный настрой. Кроме того, Вас могут обмануть в чем-то, связанном с финансами.

Девам выпал Отшельник

Отшельник выше таких приземленных вещей как деньги, и может принести Вам финансовые ограничения, понижение в должности, снижение доходов и срыв деловых договоренностей.

Скорпионам выпал перевернутая Четверка пентаклей

Вас ждут растраты и бессмысленные покупки, также возможны задержки с получением средств и отказы от начальства. Карта может намекать Вам, что возможно стоит отвлечься от материального.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года в плане денег по картам таро.