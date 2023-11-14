Этим знакам Зодиака нельзя игнорировать чужие советы на этой неделе: кто они

Представители этих знаков могут улучшить жизнь, если будут прислушиваться к советам

Многие привыкли игнорировать чужие советы, будучи уверенными, что сами лучше знают, как жить, однако представителям двух знаков Зодиака нежелательно так поступать в ближайшее время.

Речь идет про такие знаки как Весы и Стрелец. Об этом говорит гороскоп Таро, составленный на неделю с 13 по 19 ноября включительно для всех знаков Зодиака.

Весам выпал Отшельник

Эта карта говорит, что Вам в ближайшее время в целом нужно слушать свой внутренний голос, поскольку Ваша интуиция может быть сильнее, чем обычно. Кроме того, прислушивайтесь и к голосам других, — их советы могут натолкнуть Вас на нужные мысли, которые могут помочь решить проблемы.

Стрельцам выпал Иерофант

Иерофант говорит, что Вы сможете предпринимать правильные поступки для улучшения качества Вашей жизни, а также обрести духовный рост. Кроме того, лучше и слушать советы окружающих, — они могут помочь найти решение по важным вопросам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца ноября по картам Таро.